Se insta al Gobierno foral a diseñar un programa para incorporar vivienda de uso turístico al mercado de alquiler

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y PPN, y el voto en contra de Vox, una moción que insta al Gobierno foral a diseñar y poner en marcha un programa específico para favorecer la incorporación al alquiler habitual y permanente de viviendas previamente destinadas al alojamiento turístico o al alquiler temporal o de corta duración, especialmente en las zonas de mercado residencial tensionado y en los municipios con mayores dificultades de acceso a la vivienda.

La moción, presentada por el PSN, recoge que "existen viviendas que, aun siendo aptas para residencia, se encuentran actualmente fuera del mercado de alquiler habitual por estar destinadas al alojamiento turístico, al alquiler de corta duración o a distintas modalidades de arrendamiento temporal".

Estas modalidades "responden en muchos casos a necesidades y actividades plenamente legítimas". Sin embargo, "en aquellos territorios donde existe una fuerte presión sobre el mercado residencial, la reducción del número de viviendas disponibles para residencia habitual puede contribuir a incrementar las dificultades para encontrar una vivienda estable y asequible".

En nombre del PSN, Kevin Lucero ha considerado que esta medida "puede parecer una medida muy concreta, incluso modesta, pero creo que encaja en un debate bastante más amplio sobre el momento en el que estamos en materia de vivienda". Según ha señalado, en el ámbito legislativo "hemos construido un marco que hace unos años no existía", pero "una ley no aloja a nadie". "Hemos regulado y ahora tenemos que gestionar", ha dicho.

Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN, ha indicado que en el debate de la ley de zonas tensionadas "advertimos de que al aprobar esta limitación de precios, uno de los efectos que se iba a producir es que se iba a desplazar" la oferta de vivienda en alquiler hacia la vivienda de temporada, la vivienda turística o el mercado "opaco". "Ahora se ha producido lo que ya en su día anunciamos y el PSN viene con una interesante solución: hágase un programa para que no se produzca", ha ironizado. A su juicio, "están noqueados" en materia de vivienda y "se les han agotado las ideas".

Desde EH Bildu, Mikel Zabaleta ha afirmado que "el problema de la vivienda requiere de muchas medidas sostenidas en el tiempo y desarrolladas en diferentes niveles administrativos", y "esta moción viene en ese sentido, por lo que la vemos con buenos ojos". Si bien esta medida en sí misma no resolverá el problema de la vivienda, sí que "puede ayudar". Por otro lado, ha considerado que la moción "es, quizás, demasiado general" y no contempla "medidas concretas".

Itxaso Soto, de Geroa Bai, ha criticado que "estamos casi" en periodo de campaña electoral y "hay quienes se quieren colgar diferentes medallas". A su juicio, la moción "no aporta ninguna propuesta nueva" ni "concreta". "No solo no aporta, sino que ya hay medidas específicas que se están adoptando para incentivar precisamente la cesión de vivienda a la bolsa pública de vivienda", ha subrayado.

En nombre del PPN, Maribel García Malo ha considerado que la moción "identifica un efecto real" y "es una propuesta interesante en este sentido", pero "evita analizar las causas". "Y mientras no abordemos esas causas, seguiremos poniendo parches a un problema que cada vez será más grande", ha apuntado.

Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha señalado que "es cierto que esta moción no fija instrumentos concretos, no pone un presupuesto, pero es que no va de eso". "No inventa nada desde cero, sino que se apoya en las herramientas que Navarra ya tiene funcionando", ha remarcado. "Adoptar todas y cada una de las medidas que podamos que alivien la presión sobre el ciudadano a la hora de acceder a la vivienda, por pequeñas que sean, cuanto más mejor", ha subrayado.

Por parte del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que en la moción "no dicen ni una medida, ni cuantía, ni plazo, ni quién paga, ni a quién se le alquila después". "Y eso no es una política, eso es un simple titular, un brindis al sol", ha señalado, tras considerar que es "poner una pegatina sobre una gotera".