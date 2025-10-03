Se instalará un nuevo transformador en el garaje de Policía Municipal para "garantizar" el suministro eléctrico

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación del contrato para la instalación de un nuevo centro de transformación de electricidad en el garaje de la Policía Municipal y del parque móvil municipal. Se trata de esta forma de aumentar la potencia eléctrica para poder asumir la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. El presupuesto asciende a 202.124,15 euros y se prevé que los trabajos puedan estar concluidos para finales de año.

Este Centro de Transformación responde a la necesidad de "dotar de la potencia necesaria para el correcto funcionamiento al edificio en el que se alojan las instalaciones de Policía Municipal de Pamplona". Tras la reforma del garaje y la adecuación del proyecto de baja tensión, se detectó la necesidad de dotar de mayor potencia eléctrica al edificio para garantizar su suministro eléctrico, así como la electrificación de la flota de la Policía Municipal de Pamplona.

Con esta obra, se conseguirá además tener dos líneas eléctricas procedentes de distintos enganches, lo que "contribuirá a garantizar servicios esenciales para la ciudadanía como el funcionamiento del CECOP de Policía Municipal en caso de que un punto de suministro se averíe".

La empresa Montajes, Mantenimiento y Automatismos Eléctricos de Navarra SL será la encargada de instalar el centro de transformación, así como de realizar los trabajos de tendido de la línea de media tensión, a 13,2/20 KV, desde la red de la compañía distribuidora I-DE hasta el edificio municipal. El contrato se financia a cargo de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Se dota al edificio de un centro de transformación propio, que quedará ubicado bajo rasante, en una dependencia específica destinada exclusivamente a esa instalación y situada en la planta semisótano.

CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR

El nuevo centro de transformación privado será de tipo interior para una máquina de 630 KVAs, de características normalizadas, tensión primaria 13.200-20.000 V. y tensión secundaria 420 V. El nuevo centro de transformación tendrá suministro desde el C.T. LARRAINA en las inmediaciones de la sede de la Policía Municipal de Pamplona. Además de la autosuficiencia del edificio y la consiguiente seguridad en las instalaciones y trámites que se pueden llevar a cabo en Policía Municipal, este nuevo transformador dará potencia eléctrica al resto de servicios municipales que allí se ubican, como el área de Conservación Urbana o la empresa pública ANIMSA.

El Ayuntamiento de Pamplona dispone en la actualidad de varios suministros eléctricos que atienden a diversos servicios implantados en el edificio municipal de la calle Monasterio de Irache. La reciente instalación de un sistema de carga de vehículos eléctricos, cuya potencia total supera el suministro actual que se dispone para atender todos los servicios, y el hecho de que se prevé la ampliación de estas potencias necesarias para este cambio de movilidad son los motivos que han llevado a plantear la construcción de este nuevo centro de transformación que atenderá a todos los suministros eléctricos que actualmente dependen de dos suministros de I-DE, ha informado el Consistorio.