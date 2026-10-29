Instituciones navarras se concentran y muestran su "profundo dolor" por el accidente en Toledo

Imagen de la concentración en apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Toledo. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Instituciones navarras se han concentrado este jueves en la Plaza de la Constitución, en Pamplona, para mostrar su "profundo dolor" por el accidente ferroviario de Toledo, en el que han fallecido 68 personas.

La concentración, a la que han asistidos los parlamentarios de la Cámara foral y los consejeros del Gobierno navarro, ha sido presidida por el presidente de la Cámara, Unai Hualde, el vicepresidente primero del Ejecutivo foral, Javier Remírez, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría. Ha acudido asimismo el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza.

Unai Hualde ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que hoy es un "jueves negro", en el que "estamos todos compungidos y muy afectados" por el accidente ferroviario de Toledo.

Ha explicado que la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara ha aprobado a primera hora de la mañana, por unanimidad, una declaración institucional para "trasladar la consternación del Parlamento, del Gobierno, del conjunto de la sociedad con lo que ha sucedido, el apoyo a las víctimas y sus familias, también a las personas que están en el lugar de los hechos". "Hoy es el día de recordarles", ha afirmado.

Por su parte, Javier Remírez ha manifestado "toda nuestra solidaridad y afecto tanto con las víctimas como con sus familiares" y ha deseado "la pronta recuperación de los heridos y heridas en este trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo".

Ha explicado que desde el Ejecutivo han trasladado su disponibilidad al Gobierno de España y al de Castilla La Mancha para "todos los recursos que sean necesarios tanto en la gestión de la emergencia como en materia sanitaria". Ha recordado además que desde hoy hasta las 24 horas del sábado 31 de octubre se ha decretado el luto en el conjunto de la Comunidad foral, "un luto que quiere simbolizar la solidaridad, el afecto y el cariño de la sociedad navarra con todos los afectados y afectadas y con todo el pueblo de Castilla La Mancha por esta tragedia".

La delegada del Gobierno en Navarra ha afirmado, sobre la posibilidad de que hubiera alguna persona navarra afectada por el accidente, que "en estos momentos no tenemos información ni en un sentido ni en otro". "No tenemos información de que haya navarros que sean víctimas pero tampoco lo podemos descartar", ha expuesto.

Echeverría ha agradecido a "los servicios que están atendiendo la emergencia" y al Gobierno de Navarra por esa "muestra y predisposición de solidaridad y apoyo".

DECLARACIÓN APROBADA EN EL PARLAMENTO

En la Mesa y Junta de Portavoces celebrada en el Parlamento foral a primera hora de esta mañana se ha aprobado por unanimidad una declaración institucional, que se ha leído al inicio del pleno que se celebra este jueves. En concreto, el texto aprobado recoge que el Parlamento de Navarra traslada "su pésame y su más profundo dolor y apoyo" a las familias y allegados de las personas fallecidas en el accidente de tren sucedido en Toledo, así como su "deseo de pronta recuperación" a las personas heridas.

La Cámara muestra además su "solidaridad y apoyo" a todas las entidades y personas que están trabajando en la zona del accidente atendiendo a víctimas y heridos y "restableciendo la situación tras esta brutal catástrofe".