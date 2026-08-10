El Instituto Navarro de la Juventud entrega los Premios ENAJ 2026 a los mejores proyectos de ocio y tiempo libre

Momento de la entrega de los Premios ENAJ 2026. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro de la Juventud (INJ) ha entregado los premios de la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ) que reconoce a los mejores proyectos de educación en el tiempo libre para valorar y promover iniciativas que fomenten el aprendizaje, la inclusión y el compromiso social a través del ocio y la educación no formal.

En esta sexta edición, el jurado, a través de la evaluación de las memorias de prácticas elaboradas por el alumnado de los cursos oficiales de monitorado y dirección de actividades de ocio y tiempo libre, ha destacado la calidad de los trabajos presentados, así como la capacidad de las personas participantes para "analizar críticamente su experiencia práctica, reflexionar sobre los procesos educativos y proponer mejoras que contribuyen a la calidad de la educación en el tiempo libre".

El primer premio, dotado con 600 euros, ha recaído en Patricia Villanueva por su memoria 'Memoria de Prácticas de Directora de Ocio y Tiempo Libre BVH 2024-2025'. Su trabajo recoge la experiencia desarrollada en el proyecto de ocio y tiempo libre Sokalagun, del local juvenil Ugazte de Huarte, dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años, informan desde el Gobierno de Navarra.

El jurado ha valorado especialmente la "completa contextualización" del entorno donde se desarrolla el proyecto, la planificación detallada de las actividades, la calidad de la evaluación realizada y unas conclusiones "críticas y reflexivas" que incorporan propuestas de mejora. Asimismo, ha destacado la "solidez" de la redacción y la construcción de "una voz propia" a lo largo de toda la memoria.

El segundo premio, dotado con 400 euros, ha sido para Judith Oroz, por la memoria de sus prácticas en el campamento de verano Villanúa 2025, organizado por la Asociación Sociocultural Club de Tiempo Libre Quinto en el Albergue Juvenil Don Bosco de Villanúa (Huesca), con un hilo conductor inspirado en la Antigua Grecia. El jurado ha puesto en valor la "estrecha vinculación" de la autora con el campamento, del que anteriormente había sido participante, así como la reflexión realizada sobre su evolución como monitora, el análisis del cumplimiento de los objetivos y la "claridad y coherencia expositiva" del conjunto del trabajo.

El tercer premio, dotado con 200 euros, ha correspondido a Hegoi Indabere, por la memoria '2025eko Udako Praktikaldiak Dindaia Fundazioan: Zugarramurdi eta Aduna, el único trabajo presentado íntegramente en euskera y que analiza las prácticas realizadas en dos campamentos organizados por la Fundación Dindaia: uno desarrollado en Zugarramurdi y otro en Aduna. El jurado ha destacado "la excelente conexión" entre los distintos apartados del trabajo, la "profundidad del análisis cualitativo" realizado y la capacidad crítica del autor para reflexionar sobre cuestiones como el uso del euskera, la socialización de género, la relación con las familias, la coordinación del equipo de monitorado o la organización de los espacios. También ha valorado especialmente las propuestas de mejora planteadas en las conclusiones.