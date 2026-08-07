El Instituto Navarro de la Juventud recibe a menores saharauis del programa 'Vacaciones en Paz'

Imagen de los niños y niñas saharauis recibidos por el Instituto Navarro de la Juventud (INJ). - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro de la Juventud (INJ) ha recibido a un grupo de niños y niñas saharauis que pasan los meses estivales en la Comunidad foral en el marco del programa 'Vacaciones en Paz'.

En el encuentro, organizado en colaboración con la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara (ANAS), ha estado presente el director gerente del INJ, Txema Burgaleta, quien ha subrayado el compromiso del INJ con los derechos humanos, la solidaridad internacional y la juventud voluntaria que acompaña en Navarra a los menores saharauis.

Durante la recepción, los menores han tomado el protagonismo para compartir en primera persona sus vivencias y relatar cómo se está desarrollando su experiencia este verano. El programa 'Vacaciones en Paz' busca precisamente "proporcionarles un respiro frente a las temperaturas extremas del verano saharaui, garantizándoles unas vacaciones tranquilas y revisiones médicas", señalan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Al encuentro han asistido Mohamed Gailani, miembro de la Delegación Saharaui en Navarra, y Hamdi Aomar Ahmed, delegado de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en la Comunidad foral, quien calificó la cita como una "iniciativa importantísima" que abre la puerta a futuros proyectos de cooperación.

El delegado de la RASD agradeció el "esfuerzo voluntario" de la asociación ANAS y de las familias de acogida que hacen posible el programa cada año. Asimismo, destacó el valor de que el INJ se sume a esta red de apoyo: "Inaugurar hoy la participación de una nueva institución como el INJ la consideramos un gran logro para el programa y para la lucha del pueblo saharaui", concluyó Ahmed.

Con esta primera recepción por parte del INJ a los menores participantes en el programa 'Vacaciones en Paz', el Instituto Navarro de la Juventud "reafirma su voluntad de trabajar de la mano con el tejido asociativo y las delegaciones internacionales para apoyar programas de cooperación que favorezcan el compromiso y el bienestar de la juventud".