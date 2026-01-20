PAMPLONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha anunciado este martes que el instituto del valle del Queiles se construirá en Cascante, en una parcela situada al suroeste del caso urbano cercana a instalaciones deportivas y lúdicas.

En una nota de prensa, el Ejecutivo foral ha explicado que el Departamento de Educación ha adoptado esta decisión "tras un análisis pormenorizado de los distintos criterios que han determinado esta elección".

El consejero ha dado a conocer que el nuevo instituto contará de entrada con los estudios de Secundaria (IESO) y Formación Profesional Básica, "estando contemplada y garantizada en cuanto a la reserva de superficie la ampliación de la oferta a Bachillerato (IES) y, en su caso, la implantación de ciclos de Grado Medio de FP".

La ubicación del instituto en Cascante "plantea claras ventajas en criterios básicos tenidos en cuenta en el análisis del Departamento", como por ejemplo "un menor número de estudiantes a transportar y su correspondiente coste económico, además de situar al futuro instituto en un entorno central del valle y en una localidad que cuenta con servicios públicos sanitarios y de seguridad y en una parcela situada junto a las actuales dotaciones docentes del colegio público Santa Vicenta María y la escuela Infantil de la localidad".

El 29 de enero de 2025 el consejero de Educación mantuvo una reunión con los ayuntamientos y apymas del valle del Queiles en la que estuvieron presentes representantes institucionales de las localidades de Murchante, Cascante, Ablitas, Monteagudo, Tulebras y Barillas y portavoces de las apymas de los colegios de Infantil y Primaria de esas localidades.

La reunión se produjo para "analizar conjuntamente la dotación para el valle de un instituto propio, ya que el número de alumnos y alumnas de estas localidades que ahora acuden cada día a estudiar a los institutos Valle del Ebro y Benjamín de Tudela, en Tudela, justifican la construcción de un centro propio".

Son este curso un total de 683 de estudiantes de Secundaria y Bachillerato los que se desplazan hasta Tudela. En el encuentro, que tuvo lugar en la Casa de Cultura de Ablitas, Gimeno les anunció la decisión del Departamento de construir el instituto.

Asimismo, les solicitó que "decidieran de manera consensuada en qué localidad querrían verlo construido y se comprometió a respetar esa decisión". Ese consenso "no se ha producido y a la vista de la situación", Educación citó a los ayuntamientos del valle a una nueva reunión que se mantuvo el 30 de septiembre de 2025 en el Departamento de Educación, en Pamplona.

En ella se pidió a los consistorios que aportaran parcelas susceptibles de acoger el futuro instituto y los ayuntamientos "anunciaron su común acuerdo de aceptar la decisión que el Departamento adoptara respecto a la ubicación del instituto tras el correspondiente análisis de las parcelas válidas ofertadas".

Fruto de esa solicitud, el Departamento recibió la oferta de parcelas ubicadas en las localidades de Ablitas, Cascante, Monteaguado y Murchante.

Los técnicos de Educación se desplazaron a las mismas y "analizaron aspectos como el tamaño del solar y las infraestructuras necesarias para dar soporte al uso y dimensión del nuevo centro educativo, así como la rapidez con la que se puede comenzar a tramitar el expediente de contratación de la redacción del proyecto y la posterior ejecución de la obra".

Tras el estudio de las propuestas se desestimaron 4 de las 6 parcelas ofertadas y quedaron a estudio 2, una ubicada en Cascante y otra en Ablitas.

Ambas cumplen el requisito de disponer de una superficie edificable de un mínimo de 10.000 m2 permitiendo una posible ampliación a futuro dentro del mismo solar, están libres de cargas y servidumbres y tienen conexión a redes e infraestructuras con garantías de abastecimiento y servicios para la nueva demanda educativa.

Analizadas ambas, Educación ha decidido construir el instituto en la parcela ofrecida por el ayuntamiento de Cascante. Una parcela en el límite suroeste de la localidad junto a instalaciones educativas, deportivas y lúdicas.

El consejero, que ha comparecido acompañado por los directores generales de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano, y Digitalización y Servicios Educativos, Luis Calatayud, ha explicado los detalles técnicos que han conducido a la elección de Cascante como futuro emplazamiento del instituto del Queiles.

Uno de "los más relevantes, al margen de la idoneidad de la parcela", es el relativo al transporte escolar. El cálculo del Departamento es que si se construye el instituto en Cascante, el transporte escolar "costaría entre 350.000 y 450.000 euros al año, en función de si se transporta solo al alumnado de la ESO y FPB o si se añade al alumnado de Bachillerato".

Ese coste "oscilaría entre 450.000 euros y 550.000 euros en el caso de que el instituto fuera ubicado en Ablitas". Construyendo el centro educativo en Cascante "y si los horarios del centro permiten combinar las rutas con las que tienen como destino la ETI de Tudela, se ahorrará en torno a 250.000 euros al año en transporte escolar, ahorro que hubiera sido menor, de 150.000 euros, si se hubiera decidido la construcción en Ablitas".

La ubicación del nuevo instituto en Cascante "permitirá trasladar a diario cien estudiantes menos que si se hubiera optado por construir el instituto en Ablitas".

Ambas localidades disponen de centros de salud en Atención Primaria, "pero Cascante está más próximo al Hospital de Tudela". Ambas localidades disponen de helipuerto/helisuperficie, "pero el de Cascante se ubica más próximo a la parcela y Cascante dispone como dotación de seguridad un puesto de Guardia Civil".

El estudio comparativo de geolocalización indica que Cascante "es la población mejor situada en relación al resto". La separan 4,5 kilómetros de Ablitas, 5,5 de Monteagudo y 6,1 de Murchante. Ablitas está a 10 kilómetros de Murchante, 6,5 de Monteagudo y a 4,5 km de Cascante.

El Departamento trabaja ya en el desarrollo del proyecto, uno de cuyos primeros pasos será la preparación de la firma del correspondiente convenio de cesión de la parcela.

Se estima que esta primavera se licitará la redacción del proyecto de construcción del instituto, calculándose que la adjudicación e inicio de las obras, una vez licitada y adjudicada la construcción del proyecto, se lleve a cabo en 2027.