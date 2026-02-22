Interceptado en la AP-15 con más de 46 kilos de droga tras ser detectado en un control de velocidad

Bolsas con droga encontradas en el interior del vehículo. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvieron este sábado a un varón de 46 años que fue interceptado en la AP-15 con más de 46 kilos de hachís y marihuana en su vehículo tras ser detectado por exceso de velocidad

Agentes de la Agrupación de Tráfico, que prestaban servicio en un punto de verificación de velocidad en la AP-15, detectaron a las 07.25 horas a un turismo que circulaba a 116 km/h en un tramo limitado a 100 km/h a la altura del punto kilométrico 103.

Tras darle el alto reglamentario, los agentes comprobaron que el vehículo, un turismo con matrícula francesa, transportaba en su interior cuatro maletas que contenían marihuana y hachís, con un peso total de 27.320 gramos de hachís y 19.350 gramos de marihuana, ha informado la Guardia Civil.

Ante estos hechos, también se movilizó al lugar a una patrulla de Seguridad Ciudadana que detuvo al conductor, un varón de 46 años, de nacionalidad española, quien además carecía del permiso de conducción de la clase B, siendo titular únicamente de un permiso AM.

El detenido fue trasladado a dependencias oficiales, donde se continuaron las actuaciones. Las diligencias fueron instruidas por el Equipo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.