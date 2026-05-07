Interceptado el envío irregular de una serpiente desde Málaga a Navarra a través de una empresa de paquetería

Imagen del animal interceptado - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil de Navarra han investigado el envío irregular de una serpiente desde Málaga hasta Pamplona a través de una empresa de paquetería no autorizada para el transporte de animales vivos.

Según han informado desde la Guardia Civil, la actuación se desarrolló en fechas recientes en una empresa de mensajería de Berriozar, tras la detección del paquete por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera (UDAIFF) en el marco de sus labores de control.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que en el interior del paquete viajaba un ejemplar macho de serpiente de la especie Heterodon nasicus, de aproximadamente 10 centímetros de longitud.

Según manifestaron los responsables de la empresa de transporte, "desconocían por completo" que el paquete contuviera un animal vivo, ya que el bulto había sido facturado "sin declarar su verdadero contenido" y la mercantil no estaba autorizada para este tipo de transporte.

La actuación permitió constatar que el envío se había realizado "ocultando la naturaleza real de la mercancía, lo que impidió que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de temperatura, control y bienestar durante el trayecto".

Por este motivo, los agentes levantaron acta y comunicaron los hechos a la autoridad competente. En el transcurso de la investigación, los agentes recabaron toda la documentación relativa a la compra y cesión del reptil, así como el albarán de transporte.

El ejemplar había sido remitido desde Málaga, y su recepción correspondía a un vecino de Pamplona. La documentación incorporada al expediente reflejaba que se trataba de un ejemplar nacido en cautividad en septiembre de 2025.

Las diligencias y la documentación recopilada fueron remitidas al Servicio de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y al Servicio Jurídico-Administrativo del Territorio y Urbanismo, al objeto de que se valoraran los hechos y sus posibles consecuencias administrativas.

La actuación fue llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera (UDAIFF) de la Guardia Civil.