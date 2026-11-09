Interceptado en Tudela un joven, bajo los efectos de las drogas, en posesión de un arma de aire comprimido

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años, que se encontraba bajo los efectos de las drogas, ha sido interceptado este fin de semana en Tudela en posesión de un arma de aire comprimido.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, a las 6.45 horas del domingo las patrullas del turno de mañana realizaron un operativo de cierre en el exterior de una discoteca de la zona centro. Una vez la clientela abandonó el local, un ciudadano informó de que un joven, del que facilitó la descripción, le había exhibido una pistola.

Los agentes localizaron a la persona unos diez minutos después en avenida Central, junto a otro varón. Ambos fueron identificados y registrados, localizándole a uno de ellos un arma con apariencia de fuego, aunque tras su examen se comprobó que se trataba de un arma de aire comprimido de cuarta categoría.

Esta persona se encontraba bajo los efectos de las drogas, portaba marihuana entre sus enseres, y tenía antecedentes por delitos de apropiación indebida y lesiones. El arma fue retirada y custodiada en Policía Local, donde se comprobó que además no la tenía registrada.

Por el momento "no existen denuncias que objetiven una persecución penal", no obstante se han tramitado dos denuncias de tipo muy grave por la Ley de Seguridad Ciudadana.

Por otro lado, se intervino en el casco viejo a las 12.30 horas del sábado, cuando solicitó ayuda a través de SOS una mujer de 64 años que afirmaba haber sido sido golpeada por un varón.

Al acudir en su auxilio, se localizó a la víctima junto a su padre, un varón de 91 años y en silla de ruedas. Ambos manifestaron que paseaban por la acera y el agresor salió "sorpresivamente por un hueco de una bajera". Al verse sorprendidos y mirar a esta persona, comenzó a "agredir a la mujer en su cabeza, con patadas, y tirándole al suelo".

Se informó a la mujer, que presentaba lesiones leves, de la necesidad de realizar parte de lesiones y denunciar los hechos, manifestando a los agentes que así lo haría. El padre de la víctima no sufrió lesiones y los agentes se encuentran buscando al presunto autor de los hechos.

El domingo a las 8.30 horas se informó de que un vehículo que salía de los estacionamientos de Paseo Pamplona iba circulando con varias personas embriagadas en su interior. Una patrulla que se encontraba cerca le dio el alto junto a la glorieta de Tres Culturas. En el interior del vehículo viajaban 5 personas, cuatro varones y una mujer de 14 años "en evidente estado de embriaguez, encontrándose en el interior varias litronas de cervezas".

El conductor fue sometido a la prueba etilométrica y arrojó un resultado de 0,24 mg/litro. En la prueba de drogas arrojó un resultado positivo indiciario en THC, motivo por el que se tomó muestra para su traslado al laboratorio.

Además, dos de los ocupantes fueron sancionados por no llevar abrochado el cinturón de seguridad. El turismo fue retirado con la grúa de asistencia en viaje, dado que ninguno de los cinco se encontraba en condiciones de conducir.

Por otro lado, a las 10.30 horas del domingo se acudió a una zona comunitaria de las proximidades de cuesta Estación, dado que un varón se encontraba pernoctando "estando todo lleno de suciedad". Tras informar a esta persona que debía abandonar el lugar y dejar todo recogido, se comprobó que tenía un señalamiento en vigor consistente en una orden de búsqueda, detención y personación de un Juzgado de Zaragoza, motivo por el que fue detenido y trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.