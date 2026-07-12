Interceptado un vehículo con 600 cajetillas de tabaco de contrabando en el peaje de Zuasti

Tabaco de contrabando incautado por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra detectó este viernes, 10 de julio, un cargamento de 600 cajetillas de tabaco de contrabando con un valor de 3.692 euros, durante un dispositivo operativo de verificación de personas en el peaje de Zuasti. Este tipo de controles preventivos se encuentra enmarcado dentro del plan especial de seguridad desplegado con ocasión de las fiestas de San Fermín 2026.

Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) detectaron un vehículo sospechoso del que descendieron apresuradamente varios ocupantes con la intención de ocultar diversos bultos antes de llegar a la línea de verificación.

Una vez que los efectivos policiales controlaron la situación y aseguraron la zona, confirmaron que los bultos escondidos contenían tabaco de contrabando. En total se intervinieron 600 cajetillas de tabaco de diversas marcas comerciales que carecían de la precinta legal obligatoria y presentaban todas las indicaciones sanitarias en inglés. Tras el correspondiente recuento de la mercancía intervenida, se estimo que el tabaco ilícito habría alcanzado un valor total de 3.692 euros, indican desde la Guardia Civil.

La patrulla de la Sección Fiscal y de Fronteras de Beriáin se hizo cargo del tabaco incautado e identificó a los cinco ocupantes del vehículo. Tras los hechos se le realizará la apertura de un expediente sancionador por una presunta infracción a la Ley Orgánica 12/95 de Represión del Contrabando. Esta normativa legal contempla sanciones que pueden oscilar entre el 100% y el 150% del valor total de la mercancía decomisada.

Además, la conductora del vehículo presentaba una requisitoria judicial en vigor. Por ello, fue detenida y trasladada para ser puesta a disposición de la autoridad judicial reclamante. Las diligencias policiales y el material incautado será puesta a disposición de los órganos competentes.