Interceptados más de 30 kilos de alimentos prohibidos y cientos de fármacos en el Aeropuerto de Noáin

Imagen de los productos interceptados en el Aeropuerto de Noáin - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha interceptado en el Aeropuerto de Noáin más de 30 kilos de productos de origen animal y vegetal cuya entrada en la Unión Europea está estrictamente prohibida bajo el régimen de viajeros, y cientos de fármacos que carecían de la documentación necesaria para su transporte.

En concreto, según han informado desde el Instituto Armado, se realizaron dos intervenciones en la sala de llegadas del aeropuerto, en el marco de sus funciones de resguardo fiscal y control de fronteras.

La primera intervención se produjo durante la inspección de un vuelo operado por una compañía aérea procedente de Madrid, cuyo equipaje había sido facturado originalmente en Baiyun (China).

Al realizar el punto de verificación fiscal, los agentes hallaron en el interior de las maletas 6,1 kilogramos de pato envasado y lenguas de pato, 2,1 kilogramos de marisco y 3,2 kilogramos de semillas y plantas, todo ello de origen asiático.

Además, se intervinieron 596 unidades de medicamentos, incluyendo amoxicilina, comprimidos para la garganta y cremas para la piel, que no contaban con un informe médico que avalara su necesidad o uso terapéutico.

Pocos días después, tras detectar una actitud "sospechosa" de un pasajero procedente de Quito, Ecuador, los agentes procedieron a revisar su equipaje facturado. En esta ocasión, el viajero intentaba introducir en territorio nacional 17 kilogramos de productos cárnicos, entre los que se encontraban cortes de cerdo, corteza 'cuis', los cuales se hallaban camuflados en el interior de bolsas de harina para dificultar su detección.

Asimismo, se procedió a la incautación de 6 kilogramos de maíz en grano que no cumplía con los requisitos fitosanitarios exigidos por la normativa vigente.

Este tipo de controles permanentes en los aeropuertos tienen como objetivo "garantizar la sanidad animal y vegetal en España, evitando la introducción de plagas o enfermedades que podrían poner en riesgo el ecosistema y la salud pública".

Todo el género intervenido ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para su posterior destrucción, conforme a los protocolos establecidos para mercancías prohibidas en régimen de viajeros.

NORMATIVA VIGENTE

Desde la Guardia Civil recuerdan la normativa de Sanidad Exterior y la Ley de Represión del Contrabando: está terminantemente prohibido introducir productos cárnicos (embutidos, carnes frescas o procesadas) y derivados lácteos (quesos, yogures) procedentes de países de fuera de la Unión Europea, ya que estos productos pueden portar patógenos como la fiebre aftosa.

Si se viaja con medicación, aconsejan llevarla siempre en su envase original y acompañada de la receta médica o un informe clínico en castellano o inglés, y nunca transportar cantidades superiores a las necesarias para tres meses de tratamiento.

Los antibióticos y psicótropos, como la amoxicilina o ansiolíticos, tienen un control especial. Sin una prescripción médica clara, su tenencia puede ser considerada una infracción contra la salud pública.

Por otro lado, los productos a granel como el maíz o cereales sin procesar están sujetos a inspección, ya que pueden contener insectos o hongos no presentes en España.

En cuanto a dinero en efectivo, se debe declarar cualquier cantidad de dinero en metálico, cheques o títulos valor que iguale o supere los 10.000 euros (o su equivalente en moneda extranjera).

Para el marisco y pescado existen límites de peso "muy estrictos" (normalmente hasta 20 kg o una unidad de pescado) y siempre que el producto esté eviscerado. No se permite la entrada de especies exóticas invasoras.

En cuanto a las compras internacionales, en 2026, las exenciones fiscales han cambiado. Si se traen regalos o dispositivos electrónicos que superen el valor de 430 euros (viajeros por aire), deberán declararse y pagar los aranceles correspondientes.