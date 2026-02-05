Interceptan a un conductor por exceso de velocidad, da positivo en drogas y le intervienen sustancias

La Policía Foral intercepta a un conductor por exceso de velocidad que da positivo en drogas y le intervienen sustancias. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral interceptó el miércoles en la carretera N-121-C, en el término de Murchante, al conductor de un furgón que, durante un control de velocidad, fue detectado por un radar ciruclando a 129 km/h en un tramo de 80 km/h.

Los agentes notificaron al conductor la sanción por exceso de velocidad (300 euros y 2 puntos del permiso de conducir). De igual manera, al solicitarle el permiso, lo mostró caducado, con lo que se le sancionó con otros 200 euros, según ha informado la Policía Foral.

Además, se le realizó la prueba de drogas y arrojó resultado positivo indiciario en THC y anfetamina. Con ayuda de los guías caninos, se le intervinieron nueve gramos de speed, así como varios cogollos de marihuana, los cuales iban ocultos en un doble fondo de una botella metálica.

Finalmente, en el registro del vehículo, agentes de Seguridad Ciudadana encontraron varias navajas, un bate de béisbol y utensilios para el consumo de drogas. Además, llevaba varias dosis de speed preparadas para el consumo inminente. El vehículo quedó inmovilizado.

Intervinieron patrullas de Tráfico, Radar y Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Tudela, así como guías caninos.