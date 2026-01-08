Interceptan un vehículo sin ITV y sin seguro y acude a buscarlo otra persona con el permiso caducado

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha interceptado en un control en la carretera N-240-A, en Gulina, a un conductor que circulaba en un vehículo sin ITV desde julio de 2024 y sin seguro, y que ha dado positivo en drogas. Además, se ha dado la circunstancia de que ha acudido a buscarlo un conductor que tenía el permiso caducado, según ha informado la Policía Foral en un mensaje en la red social X.

El cuerpo policial ha explicado que, al interceptar el primer vehículo, se apreciaban defectos visibles de carrocería, ruidos al acelerar y reformas no declaradas. El vehículo no tenía ITV desde julio de 2024. Por ello, se le ha sancionado con 200 euros y el coche ha sido inmovilizado. Además, no tenía seguro, por lo que también ha sido sancionado con 1.500 euros.

Asimismo, ha dado positivo en drogas, lo que le ha supuesto una multa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir.

Además, ha acudido a buscar al conductor otra persona que tenía el permiso caducado desde agosto de 2025, lo que ha sido sancionado con 200 euros.