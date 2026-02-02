Interior y la Federación Navarra de Deportes de Montaña repartirán 1.000 mantas térmicas en cimas de la Comunidad foral

Imagen de la presentación de la campaña 'Una manta en la mochila' - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior, a través de los Servicios de Emergencias, Prevención y Protección Civil y el de Bomberos / Nafarroako Suhiltzaileak, y la Federación Navarra de Deportes de Montaña han presentado este lunes la campaña 'Una manta en la mochila', por la que se repartirán 1.000 mantas térmicas en distintos lugares de afluencia de excursionistas, cimas y valles de la Comunidad foral.

También se repartirán folletos con recomendaciones para prevenir los accidentes e indicaciones sobre cómo actuar ante los incidentes que puedan producirse. La finalidad es sensibilizar a las personas que practican deportes de montaña sobre la necesidad de su autoprotección y difundir medidas de seguridad.

Además, se han organizado dos charlas los días 10 y 12 de febrero sobre seguridad en la montaña a las 19 horas en el auditorio de Berriozar.

Las personas voluntarias de la Federación, así como de Cruz Roja, EBYS, DYA y del Grupo del Perro de Salvamento comenzarán a repartir, tanto las mantas como los folletos, desde el 1 de marzo en "puntos estratégicos escogidos según criterios de actuaciones de rescate, riesgos de montaña o afluencia de excursionistas".

Concretamente, se distribuirán en los alrededores del monte Saioa, del monte de Beriáin (San Donato), en el refugio de Belagua, en la zona de La Contienda - Piedra San Martín (Belagua; la zona Pikatua - Iturzaeta (Irati - Pico de Ori); en el Alto Lizarraga (Sierras de Urbasa y Andía); en Mendaur; en el collado de Izpegi; en Peña Izaga; en los embalses de Leurza; en el collado de Urkiaga; en Azpegi (concretamente en la Fábrica de Orbaiceta), y la Sierra de Codés.

Durante su intervención, el director general de Interior, Salvador Díez, ha señalado la importancia de "adoptar siempre medidas preventivas, por muy conocidas u obvias que puedan parecer" siempre que se practican deportes de montaña, "aunque nos consideremos deportistas con experiencia".

Díez ha estado acompañado por el vicepresidente y vocal de Seguridad de la entidad, Martín Montañés; el director del Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil, José Joaquín Pascual, y el responsable del Grupo de Rescate Técnico del Servicio de Bomberos / Nafarroako Suhiltzaileak, Juantxo Cisneros.

Además, colaboran en la campaña personas voluntarias de entidades como EBYS, la DYA y Cruz Roja, el Grupo del Perro de Salvamento y la propia Federación de Montaña.

INTERVENCIONES EN 2025

Durante la rueda de prensa, Cisneros ha informado de que el GRT ha realizado un total de 187 intervenciones en 2025, de la cuales 139 han sido rescates y 48 han sido búsquedas. Entre ellas, Cisneros ha mencionado rescates en escuelas de escalada, barrancos en montaña y vías ferratas. Asimismo, se han registrado dos intervenciones con espeleólogos.

Por actividades, el grupo más amplio de personas que han requerido ayuda ha sido el de los senderistas que realizan actividades de media montaña. Asimismo, el GRT también ha rescatado a parapentistas, cazadores, buscadores de setas y ciclistas de montaña.

BOTIQUÍN DE EMERGENCIA Y RECOMENDACIONES

El documento realizado recoge la importancia de llevar en toda excursión un botiquín, que puede incluir una manta térmica, pastillas de glucosa en caso de agotamiento, sales minerales en el supuesto de una eventual deshidratación, y alimentos energéticos si se diera un cansancio extremo.

También se incluyen pastillas para potabilizar el agua, guantes estériles, crema solar de protección total y cinta americana. Además, para limpiar y proteger heridas es esencial llevar consigo antiséptico, suero fisiológico, vendas compresivas, esparadrapos, gasas, o tiritas, entre otras.

Por su parte, de entre las recomendaciones para evitar accidentes se recomienda escoger una actividad que sea adecuada para el grupo; calcular horarios, desniveles y distancias; tener en cuenta la previsión meteorológica y avisar a personas cercanas del lugar al que se va, entre otras.

En cuanto a vestimenta y equipo, se recomienda hacer uso de ropa y calzado adecuado, llevar un chubasquero, un teléfono móvil con cargador y también mapa, brújula y GPS.

Se aconseja también iniciar la actividad temprano, que el grupo no se separe ni dejar a una persona sola, y consultar los mapas frecuentemente.

En caso de accidente, es imperativo seguir la conducta PAS (Proteger, Avisar y Socorrer). El primer paso consiste en protegerse tanto a uno mismo, como al resto de personas ilesas y a la víctima para minimizar los daños.

Después, avisar a los servicios de emergencias y, por último, socorrer a la víctima, valorando si está consciente y respira, no mover a la víctima si es posible, y aplicar la RCP si se tienen conocimientos.

Además, el folleto incluye consejos sobre cómo actuar si la persona herida no responde o no respira, cómo hacer las señales internaciones de socorro en caso de que hayamos llamado a emergencias y aparece un helicóptero, y cómo usar adecuadamente la manta térmica, para entrar en calor o protegerse del sol.

JORNADAS SOBRE SEGURIDAD EN LA MONTAÑA

Además, se han organizado dos charlas sobre seguridad en la montaña, que tendrán lugar los días 10 y 12 de febrero, a las 19 horas, en el auditorio de Berriozar, en la que personas que han sufrido accidentes en montaña contarán sus experiencias.

Concretamente, en la primera, que tiene por título 'Irán, historia de una avalancha' participarán Ekaitz Alvarez, Mikel Aristu y Txomin Petrikorena. El mismo día intervendrá Javier Corera con 'Accidente escalando'.

Por su parte, el 12 de febrero será el turno de Paulina Biegun con su charla titulada 'De la roca a la resiliencia: un accidente, un renacer'.