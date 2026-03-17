Intervenidos en un trastero de Pamplona casi un kilo de marihuana y tres armas de fuego simuladas

La Policía Nacional ha intervenido en un trastero de Pamplona 919 gramos de marihuana, tres armas de fuego simuladas y doce armas blancas. - POLICÍA NACIONAL

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha intervenido en un trastero de Pamplona 919 gramos de marihuana, tres armas de fuego simuladas y doce armas blancas.

Se trata de una intervención enmarcada dentro de la investigación del menudeo de sustancias estupefacientes y el control de la seguridad ciudadana.

La intervención se produjo después de que se registraran numerosas quejas vecinales sobre el fuerte olor a marihuana en la zona de trasteros y bajeras. En el momento de la entrada de los agentes se encontraban en el interior de uno de ellos siete personas consumiendo sustancias estupefacientes, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

Durante el registro los agentes encontraron la sustancia vegetal estupefaciente distribuida en bolsitas de plástico y dinero (unos 300 euros) fraccionado en billetes pequeños. Además, en el trastero fueron intervenidas dos pistolas de airsoft y una réplica de un subfusil y 12 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y navajas.

Dos de los siete identificados fueron propuestos para sanción administrativa por consumo o tenencia ilícita de drogas y dos menores de edad fueron entregados a sus progenitores.