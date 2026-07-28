Una inversión de 3,1 millones mejorará las redes de Uharte Arakil y previene el riesgo de inundaciones

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, y el alcalde de Uharte Arakil, Txomin Huarte, visitan obras de mejora de redes para prevenir riesgo de inundaciones. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Uharte Arakil invertirán conjuntamente 3,1 millones de euros en una actuación de mejora de redes y pavimentos que prevendrá el riesgo de inundaciones en el casco urbano de esta localidad y mitigará los efectos de las fuertes lluvias y crecidas en el río Arakil.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, y el alcalde de Uharte Arakil, Txomin Huarte, acompañados de sus respectivos equipos técnicos, han supervisado este martes el inicio de las obras en esta localidad, consistentes en la renovación y ampliación de una galería de fluviales que discurre soterrada por el centro de la calle del Río y que canaliza la regata Mugerri, con el objetivo de aumentar su capacidad de desagüe para albergar avenidas extraordinarias de agua. En la visita han participado también la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, y el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez.

El consejero Aierdi ha señalado durante la visita que "el cambio climático nos está obligando a intervenir y en este caso debemos hacer frente a las riadas no únicamente con parcheos o ayudas para paliar los daños una vez que se hayan producido, sino anticipándonos a las inundaciones con inversiones preventivas, adaptativas y planificadas para reducir la vulnerabilidad de nuestras ciudades y pueblos".

Esta actuación, coordinada por la Oficina de Cambio Climático del Gobierno de Navarra y ejecutada por las adjudicatarias Ingeniería Guallart y Excavaciones Osés, está financiada por la Dirección General de Medio Ambiente en un 49% (1,5 millones de euros, incluido medio millón procedente de fondos FEDER) y el Ayuntamiento de Uharte Arakil aporta un 32% (988.000 euros), mientras que el 19% restante (610.000 euros), en lo que se refiere a canalizaciones y pavimentación, está encuadrado en el Plan de Inversiones Locales (PIL) del Ejecutivo foral.

En ese sentido, Jesús María Rodríguez ha recordado que el Departamento de Cohesión Territorial, a través del Plan de Inversiones Locales (PIL) ha aportado 609.859 euros para financiar las actuaciones de redes y pavimentación y ha puesto en valor la "estabilidad" que proporciona a los municipios la financiación de las entidades locales, reformada en 2019. "El Gobierno de Navarra dota a las entidades locales de fondos que permiten mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, dar respuesta a sus demandas y ganar en cohesión territorial", ha afirmado.

El director general ha destacado que en el periodo de planificación del PIL 2026-2028, 173 entidades de Navarra, con una población que se aproxima al medio millón de habitantes, recibirán 39,8 millones, que propiciarán una inversión de 84,6 millones, para actuaciones en redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, pavimentaciones con y sin redes, urbanización de travesías y dotaciones municipales y concejiles.

Esta intervención en Uharte Arakil forma parte del plan que el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral ha impulsado, a través de la Oficina de Cambio Climático, con medio centenar de actuaciones en 37 municipios de Navarra. Esta iniciativa busca que entidades locales y particulares se puedan adaptar ante el riesgo de inundaciones y minimizar los efectos del cambio climático en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones.

Una primera fase de estas actuaciones ha invertido ya 5,5 millones de euros, financiados a través del programa europeo NextGenerationEU, y la Dirección General de Medio Ambiente ha anunciado una segunda fase que prevé duplicar la inversión, hasta 12 millones de euros más. El proyecto de Uharte Arakil supone la primera ejecución que se inicia en esta segunda fase del plan contra inundaciones y las obras prevén estar finalizadas para septiembre de 2027.

El esfuerzo sostenido que están manteniendo la Oficina de Cambio Climático de Navarra para adaptar los núcleos urbanos a las inundaciones está vinculado a una estadística que constata que la Comunidad foral, en los 40 años que van de 1970 a 2010, registró tres episodios de lluvias torrenciales, mientras que en tan sólo 13 años entre 2011 y 2024, han sido ya siete, más del doble. Los expertos definen como 'lluvias torrenciales' las precipitaciones de más de 60 litros por metro cuadrado en una hora.

La Oficina de Cambio Climático de Navarra, dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente, es la que impulsa y coordina el desarrollo y las estrategias, planes y objetivos en materia de cambio climático en la Comunidad foral. Entre sus cometidos está evaluar cómo afecta el cambio climático en la gestión del agua y sus efectos en la población, e investigar qué resultados tiene el cambio climático en los recursos hídricos.