Investiga en su tesis el deterioro en la calidad muscular periférica y respiratoria en personas que han sufrido un ictus

Natalia Domínguez, en el Campus de la UPNA en Tudela. - UPNA

PAMPLONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fisioterapeuta Natalia Domínguez Sanz concluye en su tesis doctoral, defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), que las personas que han sufrido un ictus presentan un deterioro de la calidad muscular periférica y respiratoria que puede identificarse mediante ecografía y que se relaciona con su capacidad funcional y estado clínico. La investigación se centra especialmente en la mioesteatosis, un proceso caracterizado por la infiltración grasa y la pérdida de calidad muscular asociada a la inactividad y a las secuelas neurológicas.

El objetivo principal del trabajo fue analizar la calidad muscular en personas después de un ictus mediante parámetros ecográficos y estudiar su relación con variables funcionales, respiratorias y clínicas, comparando estos resultados con los de población sana. A partir de este análisis, la tesis busca identificar patrones de deterioro muscular que permitan orientar la intervención fisioterapéutica.

Para ello, se llevó a cabo un estudio en el que se evaluaron, de forma bilateral, diferentes grupos musculares periféricos y respiratorios, incluyendo músculos del miembro superior, inferior y musculatura respiratoria como el diafragma y la pared abdominal. Además, se analizaron variables como la fuerza muscular, la función respiratoria, el rendimiento físico y la situación clínica de los participantes, ha informado la UPNA.

ALTERACIONES

Los resultados muestran que el ictus provoca cambios estructurales en el músculo que van más allá del lado clínicamente afectado. En concreto, se observaron reducciones en el grosor muscular y un aumento de la ecogenicidad (indicador de peor calidad muscular), así como una mayor infiltración grasa, tanto en el lado afectado como en el aparentemente sano. Este hallazgo pone de manifiesto que el denominado lado 'no afectado' no puede considerarse completamente sano, lo que tiene implicaciones directas en la planificación del tratamiento, que debería abordarse de forma bilateral.

En el ámbito respiratorio, la tesis identifica alteraciones en músculos como el diafragma y la musculatura abdominal, junto con una disminución de la función pulmonar. Estas alteraciones se relacionan con las limitaciones funcionales observadas en las personas tras un ictus y no se explican únicamente por factores como la edad o el estado nutricional.

LA ECOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA CLÍNICA

Por otro lado, el estudio demuestra que los parámetros ecográficos no solo permiten describir cambios estructurales en el músculo, sino también predecir el estado funcional del paciente. Una menor calidad muscular se asocia con peor fuerza, menor capacidad funcional y mayor afectación clínica. En este sentido, la ecografía se plantea como una herramienta útil para identificar músculos más vulnerables, valorar el estado del paciente y monitorizar la evolución durante la rehabilitación.

A partir de los resultados obtenidos, la tesis propone la necesidad de diseñar estrategias de rehabilitación más específicas, dirigidas tanto a la musculatura periférica como respiratoria y adaptadas al patrón de afectación de cada paciente. Asimismo, se destaca la importancia de intervenir de forma precoz para contrarrestar los efectos de la inactividad y mejorar la recuperación funcional.

BREVE CV DE NATALIA DOMÍNGUEZ SANZ

Natalia Domínguez Sanz es graduada en Fisioterapia por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en 2015 y cuenta con dos másteres oficiales cursados en la Escola Universitària Gimbernat: el Máster en Fisioterapia del Tórax y el Máster en Investigación Traslacional en Fisioterapia. En el marco de esta última formación realizó estancias en Suiza, en el Hospital de Lausana y en el Hôpitaux des Enfants de Genève.

Desde 2016 desarrolla su actividad clínica en el ámbito de la fisioterapia, primero en el sector privado y, posteriormente, en entidades como ADACEN, Asociación de Daño Cerebral de Navarra, y ADEMNA, Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra. Desde 2021 es profesora asociada en la UPNA, donde participa en la docencia de asignaturas como Anatomía, Neuroanatomía y Fisioterapia Cardiorrespiratoria, además de tutorizar prácticas clínicas de estudiantes de tercer y cuarto curso.

Su trayectoria combina la actividad clínica, docente e investigadora, con especial interés en la fisioterapia neurológica y respiratoria, el ejercicio terapéutico en pacientes neurológicos y respiratorios, y el uso de la ecografía musculoesquelética y pulmonar. Asimismo, colabora en actividades formativas y de divulgación con el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y con colegios profesionales del País Vasco y Navarra.

Ha participado en congresos nacionales e internacionales y es socia activa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y de la European Respiratory Society (ERS), entidad en la que ha sido seleccionada para programas de desarrollo como MENTOR y Science College. También fue finalista en el concurso 'Tesis en 3 minutos' del Campus Iberus.