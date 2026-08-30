Investigado por robar cuatro ruedas de un coche en Caparroso

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha investigado a un hombre como presunto responsable de la sustracción de cuatro ruedas de un turismo estacionado en la vía pública en Caparroso.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia de la titular del vehículo en dependencias de la Guardia Civil en Peralta, donde informó de que le habían sustraído las ruedas del turismo, que estaba aparcado en la trasera de una avenida de Caparroso.

Los efectivos del Equipo ROCA de Tafalla y del puesto de Caparroso de la Guardia Civil coordinaron la investigación y, junto con la colaboración ciudadana, orientaron las sospechas hacia un inmueble colindante al lugar de los hechos. Los agentes se desplazaron para verificar la presencia del material sustraído y avanzar en la resolución del ilícito, según ha informado la Guardia Civil.

Durante la entrevista policial en la vivienda, el morador reconoció ante las fuerzas de seguridad que guardaba las cuatro ruedas en el interior de su bajera y accedió de forma voluntaria a su entrega inmediata.

Ante estos hechos, los agentes actuantes recuperaron la totalidad del material denunciado, que alcanza la cuantía de cerca de 600 euros. Las ruedas fueron devueltas a la propietaria. La Guardia Civil remitió las diligencias a la autoridad judicial.