Investigado tras ser sorprendido robando varios artículos en un área comercial de la Cuenca de Pamplona

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un varón como presunto autor de un delito leve de hurto tras ser sorprendido cuando abandonaba un establecimiento comercial de la Cuenca de Pamplona portando varios artículos sustraídos en el interior de una mochila.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando un guardia civil fuera de servicio observó una actitud sospechosa por parte de una persona que salía de un comercio con una mochila, adoptando un comportamiento orientado a evitar los controles habituales del establecimiento. Ante dicha situación, el agente decidió seguir discretamente al individuo hasta la zona del aparcamiento del recinto.

Una vez en el acceso peatonal del aparcamiento, el agente se identificó debidamente y procedió a darle el alto, permaneciendo en el lugar hasta la llegada de una patrulla de Guardia Civil uniformada, que se hizo cargo de la intervención. Hasta la llegada de la patrulla el agente contó con la colaboración de un policía foral y una agente de Policía Municipal de Tudela, ambos también fuera de servicio.

Durante la identificación y las comprobaciones posteriores, se localizó en el interior de la mochila un total de tres prendas de vestir, cuyo valor ascendía a 120 euros cada una, alcanzando un importe total de 360 euros, indican desde la Guardia Civil.

Ante estos hechos, agentes de Guardia Civil del Puesto Principal de Pamplona procedieron a la investigación in situ por un delito leve de hurto, quedando el varón investigado y las diligencias remitidas a la autoridad judicial competente.