Un investigador de la UPNA participa en una nueva guía clínica para la atención integral de personas mayores

Publicado 07/10/2019 17:12:31 CET

PAMPLONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mikel Izquierdo Redín, catedrático de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha participado en la elaboración de una nueva guía clínica para el manejo integral de las personas mayores, que acaba de publicar la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El texto, titulado 'Guidance on person-centred assessment and pathways in primary care' (Orientaciones sobre la evaluación centrada en la persona y vías de actuación en atención primaria), incluye, dentro del apartado para mejorar la movilidad de este sector de población, el programa 'VIVIfrail', que promueve, en personas mayores de 70 años, el ejercicio físico para prevenir las caídas y la fragilidad.

Este proyecto, inicialmente europeo, unió durante dos años de trabajo (entre 2014 y 2016) a cinco países (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido), bajo la coordinación del citado investigador de la UPNA, dentro de la Estrategia de Promoción de la Salud y Calidad de Vida de la Unión Europea.

En la actualidad, se está implantando en cinco países de América Latina, gracias al programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la UE, ha destacado la UPNA en un comunicado.

El proyecto 'VIVIfrail', seleccionado en 2017 como "buenas prácticas" por un panel de expertos de la Comisión Europea, diseñó un programa de entrenamiento que combina fuerza, equilibrio y marcha entre mayores de 70 años, ya que la inactividad es el principal factor de riesgo en la fragilidad.

"Prevenir la discapacidad en las personas mayores actuando sobre la fragilidad es posible, dado que esta última se puede detectar y es susceptible de intervención", ha remarcado Mikel Izquierdo.

Para divulgar el citado programa de entrenamiento, los investigadores editaron diversos materiales gratuitos dirigidos a profesionales sanitarios y del ámbito de la actividad física y el deporte: una guía educativa, una aplicación para dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) y un libro electrónico. Todos ellos están accesibles a través del sitio web del proyecto (www.vivifrail.com) y han sido actualizados recientemente.

AHORRO ECONÓMICO PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS

De este proyecto 'VIVIfrail', se hace ahora eco la OMS, pues, durante los dos años de duración, participaron un total de 960 personas mayores con problemas de fragilidad de siete países europeos (Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Reino Unido y República Checa).

La mitad del grupo siguió el programa de ejercicios dos días a la semana, durante 45 minutos, más un programa de educación nutricional. Tras un año de intervención, se observó que, en comparación con el grupo de control, el de quienes habían realizado el programa de actividad física habían mejorado varios parámetros de manera significativa: habían ganado en fuerza y funcionalidad y logrado mayor autonomía. También consiguieron una mejora cognitiva y una disminución del dolor. Este programa tuvo un coste favorable para los servicios sanitarios. Los investigadores calcularon que se ahorran alrededor de 700 euros por paciente al año.

Se trata de la segunda ocasión en que Mikel Izquierdo, adscrito también de Navarrabiomed (centro de investigación biomédica de la UPNA y el Gobierno de Navarra) y al Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), colabora, en calidad de experto, para una publicación de la OMS.

En 2018 participó en la iniciativa denominada 'Be he@lthy, be mobile' (Sé saludable, sé móvil), un proyecto para extender, en los sistemas de salud de países de ingresos medios y bajos, la telemedicina o salud electrónica entre las personas mayores para combatir las enfermedades no transmisibles y lograr un envejecimiento activo. El investigador navarro elaboró entonces contenido relacionado con la manera combatir la fragilidad en las personas mayores.

Asimismo, Mikel Izquierdo forma parte del consorcio clínico de Envejecimiento Activo de la OMS, una unidad a la que se dirige todas las propuestas sobre esta materia de distintas partes del mundo.