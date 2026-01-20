Investigadores de la UN analizan cómo suplementos y alimentos funcionales influyen en la reducción de peso

Científicos del Centro de Investigación en Nutrición (CIN). - MANUEL CASTELLS

PAMPLONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Científicos del Centro de Investigación en Nutrición (CIN), integrado en el Instituto de Nutrición y Salud de la Universidad de Navarra, están evaluando el efecto de suplementos saciantes, probióticos y otros alimentos funcionales para la pérdida de peso y el control de la obesidad. Para ello, llevan a cabo tres estudios de intervención nutricional dirigidos a personas con sobrepeso u obesidad, en los que combinan estos ingredientes funcionales con dietas hipocalóricas personalizadas, asesoramiento nutricional y seguimiento profesional continuo.

Según explica Idoia Ibero Baraibar, investigadora y coordinadora de la Unidad de Intervención Nutricional del CIN, "la elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando estrategias nutricionales eficaces, realistas y sostenibles que ayuden a mejorar la salud metabólica de la población".

Los proyectos forman parte de una línea de investigación orientada a analizar el impacto de distintas estrategias nutricionales en la pérdida de peso, la regulación del apetito y la mejora de la salud metabólica, con el objetivo de generar evidencia científica aplicable a la práctica clínica y al día a día de la población para la prevención y el control del exceso de peso, ha informado la Universidad de Navarra en una nota.

MEJORAR LA SALUD A PARTIR DE LA NUTRICIÓN

Para llevarlos a cabo, el CIN busca voluntarios: personas de entre 18 y 70 años con sobrepeso u obesidad que deseen mejorar su salud y colaborar activamente en un proyecto científico. Los participantes recibirán, además de los alimentos funcionales o suplementos, una dieta hipocalórica o pautas nutricionales individualizadas, y contarán con atención especializada y seguimiento de su evolución por parte del equipo de la Unidad de Intervención Nutricional de la Universidad de Navarra.

En concreto, en el primer proyecto, denominado COGLUBOCO, los participantes recibirán suplementación con compuestos saciantes para evaluar su efecto sobre el peso y la salud cardiometabólica y osteoarticular. En el segundo, llamado PARABIOTICS-2, deberán ingerir un suplemento postbiótico para ver su efecto sobre la pérdida de peso y la microbiota.

Por su parte, en el estudio PLENTYFOOD, que incluye dos ensayos, los participantes recibirán entre 2 y 4 productos alimenticios saludables (platos preparados, bebidas lácteas y snacks saludables) que tendrán que consumir o bien en su hogar o lugar de trabajo habitual y evaluar posteriormente a través de cuestionarios on-line (ensayo 1); o bien en el laboratorio del Centro de Investigación en Nutrición y evaluarlos in situ, tras lo cual podrán recibir asesoramiento nutricional puntual si lo desean (ensayo 2). Los proyectos PARABIOTICS-2 y PLENTYFOOD, enmarcado en el Reto ALPES, cuentan con financiación del Gobierno de Navarra.

El inicio de las intervenciones está previsto para finales de enero de 2026. Para participar en cualquiera de los estudios, basta con enviar un correo electrónico a voluntariosnut@unav.es, indicando el proyecto de interés. Las personas interesadas pueden ampliar información en la página web del Centro de Investigación en Nutrición.