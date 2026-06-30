Investigan la aparición de un cadáver en un aparcamiento público en Tudela

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral investiga la aparición de un cadáver en un aparcamiento público en Tudela, situado en la avenida de Zaragoza en la salida a Fontellas.

El cuerpo ha sido hallado sobre las 6.30 horas. El Grupo de Atestados de la Comisaría de Tudela investiga los hechos, según ha informado la Policía Foral. El fallecido es un varón sin identificar, una persona sin hogar y de mediana edad.

Los agentes barajan como una de las posibles hipótesis un accidente por atropello de un camión a la persona fallecida y cuyo conductor no pudiera haberse percatado del siniestro, abandonando el lugar.

Desde el cuerpo autonómico se trabaja en la identificación del fallecido, así como en la localización del vehículo en cuestión.