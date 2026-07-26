Investigan una presunta agresión sexual a una menor en Tudela

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral está investigando una presunta agresión sexual cometida la pasada medianoche contra una menor en las fiestas de Tudela.

En primera instancia, fue la Policía Local la que actuó ante la presunta violación, que ocurrió sobre las 00.15 horas del domingo.

Los agentes de la Policía Local identificaron al presunto autor de los hechos, aunque todavía no ha sido presentada una denuncia por la agresión sexual, según ha informado la Policía Foral.

La víctima fue trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela para su atención.