El IPC aumenta un 1% en octubre en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 2,7%

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 1% en octubre en Navarra respecto al mes anterior y la tasa interanual se sitúa en el 2,7%, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de octubre es el más bajo registrado en Navarra desde agosto de 2025. En lo que va de año la subida del IPC en la Comunidad foral llega al 2,2%.

Donde más subieron los precios en Navarra respecto al mes anterior fue en Vestido y calzado (14,9%), seguido de Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%), Enseñanza (1,1), Vivienda (1) y Otros (0,9). También han crecido en Menaje (0,4), Transporte (0,2), Comunicaciones (0,1) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,1). Bajaron en Ocio y cultura (-1,2), Medicina (-0,7) y Hoteles, cafés y restaurantes (-0,2).

Respecto al mismo mes del año anterior, crecieron los precios en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,3% más que en octubre de 2024 (+0,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); Bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,3% más (-0,2 puntos); Restaurantes y hoteles, un 3,5% más (+0 puntos) y Enseñanza, un 3,4% más (-0,7 puntos). En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en Ocio y cultura, un -0,4% (-1 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,7% en octubre en relación al mes anterior y elevó 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,1%.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,6%), Madrid (3,6%) y Comunitat Valenciana (3,5%). En el lado contrario se situaron Murcia (2,2%), Canarias (2,5%) y Catalunya(2,6%).

Cantabria (+0,4%), Baleares (+0,3%) y Canarias (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Murcia, Galicia y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.