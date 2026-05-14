El IPC sube 7 décimas en abril en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 3%

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PAMPLONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido 7 décimas en el mes de abril en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 3%, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que va de año, el IPC llega en la Comunidad foral al 1,6%.

Con respecto al mes anterior los precios subieron en Vestido y calzado (6,4%), Actividades recreativas, deporte y cultura (1,5), Restaurantes y alojamiento (1,2), Transporte (0,9), Seguros y servicios financieros (0,5), Cuidado personal y otros (0,5), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,2), Muebles y artículos del hogar (0,2), Sanidad (0,1) e Información y comunicaciones (0,1). Los precios en Servicios de educación se mantuvieron, mientras que bajaron en Vivienda (-1,4).

Donde más subieron los precios en Navarra respecto al mismo mes del año anterior fue en Transporte, un 5,6% más que en abril de 2025 (+1,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); Seguros y servicios financieros, un 5,3% más (+0,6 puntos); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,8% más (-0,2 puntos) y Bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,5% más (-0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en Actividades recreativas, deporte y cultura, un 0,3% (-2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); Sanidad, un 1,1% (-0,1 puntos); Vestido y calzado, un 1,4% (-4,5 puntos) y Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,9% (-0,2 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en abril en relación al mes anterior y redujo 0,2 puntos su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar abril, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Castilla y León (3,5%) y Castilla - La Mancha (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,7%), Asturias (2,7%) y La Rioja(2,9%).