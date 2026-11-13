El IPC sube 4 décimas en octubre en Navarra y la tasa interanual se sitúa en el 4,8%

Archivo - Productos de la cesta de la compra. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 4,8% en Navarra en octubre en tasa interanual, 5 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de octubre es el más bajo registrado en Navarra desde agosto de 2026. En términos mensuales, la inflación en la Comunidad foral aumentó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 4,4%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 10,4% más que en octubre de 2025 (-0,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 9,6% (-0,7 puntos); información y comunicaciones, un 4,8% (+1 puntos) y actividades recreativas, deporte y cultura, un 4,3% (+0,5 puntos). Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,7% (-0,1 puntos) ; bebidas alcohólicas y tabaco, un 2,3% (+0,3 puntos); vestido y calzado, un 2,4% (-8,5 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,5% (-0,6 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en octubre en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 4,9%.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla y León (5,3%), Castilla - La Mancha (5,3%) y Galicia (5,3%). En el lado contrario se situaron Andalucía (4,4%), Canarias (4,5%) y Aragón(4,5%).

Ceuta (+1,1%), Catalunya (+0,3%) y Asturias (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Andalucía, Euskadi y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.