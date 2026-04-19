Irache advierte sobre obras de eficiencia energética en viviendas "gratuitas o a un precio irrisorio"

Fachada de pisos. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha informado de que varias personas han acudido a la asociación porque algunas empresas les han ofrecido hacer una reforma energética en su vivienda "de forma gratuita o a un precio irrisorio".

Según explica en una nota de prensa, "las empresas proponen hacer los trabajos a cambio de la cesión de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) de la vivienda, que posteriormente venderán". "Si bien el sistema de CAE es legal, es difícil lograr que su valor llegue a costear íntegramente una reforma", por lo que Irache recomienda que, ante estas ofertas, los consumidores "se asesoren de las condiciones antes de aceptarlas".

Estos certificados se basan en un sistema aprobado por el Gobierno hace tres años que permite que los propietarios particulares o comunidades de vecinos puedan vender los ahorros energéticos conseguidos por las reformas de eficiencia energética.

Un CAE equivale a un 1 kilovatio por hora (KWh) de ahorro energético. Por el contrario, el precio del CAE no es fijo, "ya que depende de lo que estén dispuestas a pagar por ellos las empresas energéticas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores al por mayor de productos petrolíferos), que están obligadas a conseguir una cantidad de ahorro energético al año". Estas empresas pueden cumplir su obligación pagando al Fondo Nacional de Eficiencia Energética Energética o bien liquidando CAE, que generen ellas mismas o que consigan en el mercado. El precio medio de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) en España durante 2025 se mantuvo en un rango de 115 a 140 euros/MWh.

Irache indica que el sistema de los CAE "es plenamente legal y puede suponer un importante ahorro para los consumidores". De esta manera, pueden mejorar la eficiencia energética de sus viviendas financiando parte de los trabajos con el valor del ahorro conseguido, a través de los certificados de ahorro energético conseguidos con la reforma.

Ante las ofertas de algunas empresas de hacer trabajos de eficiencia "solo a cambio del valor de los certificados de ahorro conseguidos por la obra", la asociación destaca la importancia de que en el contrato "quede plasmado claramente la reforma contratada (en qué consisten, materiales, plazos, ahorro energético...), que esta se costea exclusivamente con los CAE que se puedan obtener por ella y el convenio de cesión de estos certificados".

En este sentido, ha advertido ante "prácticas cuestionables que se pueden dar" con este sistema. "Hay empresas que calculan de más los certificados que pueden conseguir por una obra o directamente tratan de hacer ver que las mejoras energéticas que han realizado en las viviendas son mayores de lo que en realidad han hecho. Si el agente verificador de estos certificados ve que los ahorros no son tales, los CAE concedidos serán menos", explica.

Si el consumidor ya ha pagado un coste por la reforma bajo una promesa de que le reintegrarán el dinero obtenido por los CAE, al ser este importe menor del esperado, "el consumidor no podrá recuperar el dinero que ha pagado o solo parte de él". Si, por el contrario, tiene un contrato firmado en el que consta que la reforma se realiza a cambio de los CAE que se obtengan por ella, "independientemente de los que sean y del precio que se consiga al venderlos, el problema de conseguir menos de los esperados o un precio más bajo será ya de la empresa, pero no debería afectar al consumidor".

Otro aspecto importante es que en el contrato "quede claro las obras que se van a llevar a cabo, detalladamente, y la mejora de eficiencia energética que se va a obtener por ellas". "Puede que estos trabajos sean de poca relevancia y que se trate de una maniobra de la empresa para intentar sacar rentabilidad a través de los CAE", advierte Irache.