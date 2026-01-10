Irujo destaca la artesanía como una "actividad estratégica" para Navarra y la economía local

El consejero Irujo, en su visita al taller artesano de Sergio Gómara. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha subrayado que "la artesanía es una actividad estratégica para Navarra, especialmente en nuestros pueblos, porque genera valor añadido, fija población y mantiene vivos oficios tradicionales adaptándolos a los nuevos mercados".

Así lo ha destacado durante la visita que ha realizado esta semana al taller artesano de Sergio Gómara, ubicado en la localidad ribera de Cascante, acompañado por el director general de Comercio y Consumo, Pablo Ezkurra, el acalde de Cascante, Alberto Añon Jiménez, Alejandro Alonso, director del Servicio de Ordenación y Fomento del Comercio, y Juan Carlos Vicuña, jefe de sección de Ordenación del Comercio y Ayudas económicas.

La visita se enmarca en la apuesta del Ejecutivo foral por el valor de la artesanía navarra como "actividad económica ligada al territorio, generadora de empleo, identidad y cohesión social en el medio rural". El taller de Sergio Gómara forma parte del Registro de Artesanía de Navarra "y es un ejemplo de empresa artesana que combina oficio, creatividad y arraigo local", destaca el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Durante el recorrido por el taller, el consejero ha podido conocer de primera mano el proceso de trabajo, los productos elaborados y la trayectoria del artesano, así como los retos a los que se enfrentan las empresas artesanas en el entorno rural.

En este contexto, Irujo ha destacado el compromiso del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial con el sector, a través de distintas líneas de apoyo y acompañamiento.

Uno de los principales instrumentos es la convocatoria de subvenciones para la promoción de empresas artesanas, que en su edición de 2025 ha contado con un presupuesto total de 100.000 euros, agotado en su totalidad, y ha beneficiado a 41 artesanos y artesanas de Navarra. Entre ellos se encuentra también el taller visitado en Cascante.

Estas ayudas están destinadas a financiar "actuaciones clave para la competitividad del sector", como la participación en ferias, exposiciones y eventos, las acciones de promoción, publicidad y diseño, la asistencia a cursos de formación y las cuotas de adhesión a plataformas de venta online o marketplaces, "facilitando así la profesionalización y la apertura a nuevos canales de comercialización".

"El elevado número de solicitudes y el agotamiento del presupuesto confirman que se trata de una convocatoria necesaria y bien orientada, que responde a las necesidades reales del sector artesano", ha señalado Irujo, quien ha avanzado que la ayuda volverá a convocarse en 2026.

Por su parte, el director general de Comercio y Consumo, Pablo Ezkurra, ha incidido en la importancia de "acompañar a las empresas artesanas no solo en la producción, sino también en la promoción, la formación y la digitalización, para que puedan ganar visibilidad y acceder a nuevos mercados sin perder su esencia, y en este caso sin perder su arraigo rural".