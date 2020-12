Irujo dice que los nuevos fondos de la UE para las regiones muestran que Europa "está a la altura"

El director general de Acción Exterior, sin adelantar la cuantía que recibiría Navarra, destaca la respuesta "inédita" ante la crisis

PAMPLONA, 17 Dic.

El director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha puesto en valor la aprobación por parte del Parlamento europeo de un paquete de 47.500 millones de euros para mitigar los efectos inmediatos de la crisis del Covid-19 en las regiones de la Unión Europea, unos fondos "no sólo bienvenidos", sino que, junto al programa Next Generation, "demuestran que Europa está a la altura" ante la crisis del Covid-19.

Estos fondos REACT-EU se canalizarán a lo largo de los próximos dos años a través de los fondos estructurales de la Unión Europea. Las operaciones podrán ser elegidas de manera retroactiva desde el 1 de febrero de 2020 y la inversión deberá centrarse en los sectores más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia.

Para el director general de Acción Exterior de la UE, "todo lo que sea aumento del presupuesto a la hora de poder afrontar todos los retos que tenemos por delante no sólo es bienvenido, sino que, junto con el Next Generation demuestran que Europa ha estado a la altura con una movilización de presupuesto y fondos inédito, no conocido hasta el momento".

Irujo ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que "no se atreve" a dar cantidades sobre cuánto dinero del fondo REACT-EU podría llegar a la Comunidad foral y ha incidido en que se canalizará a través de los fondos estructurales. Según ha indicado, los fondos estructurales que "mayormente" recibe Navarra son FEDER, unos 50 millones para un periodo de siete años; y el Fondo Social Europeo, con cerca de 7 millones.

En este sentido, ha detallado que, una vez aprobado el paquete de 47.500 millones para las regiones por parte del Parlamento europeo, "como todo dinero público tiene una serie de filtros y seguimiento que hay que respetar para empezar un reparto equitativo".

Para ello, ha remarcado el director general de Acción Exterior, "hará falta la adecuación de las diferentes estrategias que ahora mismo se aplican a la implementación de los fondos estructurales y mucho diálogo con el Gobierno central". Un "diálogo" y "coordinación" que también serán necesarios para la distribución de los fondos de recuperación 'Next Generation'.

"La UE es una unión de Estados, el presupuesto va a los Estados miembros y son éstos los que de una manera u otra tienen que hacer la redistribución a nivel de sus comunidades", ha señalado Irujo.

Para el director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, la respuesta de la UE tanto a nivel sanitario como presupuestario ante la crisis del Covid "ha sido ejemplar" y ha destacado que "lo que sí que es indiscutible es que ha sido inédita".

"Nunca antes la Unión Europea había aprobado un paquete de fondos para una recuperación económica que se destinaran en los presupuestos nacionales de cada Estado miembro, a fondo perdido. Esto es algo absolutamente inédito", ha subrayado Irujo, para destacar que "una situación grave ha tenido una respuesta inédita".

A nivel sanitario, Irujo ha resaltado que "la coordinación ha sido impecable" en el sentido de "dar dinero para la innovación o para la investigación de una posible vacuna".