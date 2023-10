Irujo dice que está en "permanente contacto y diálogo" con Siemens Gamesa y los sindicatos

PAMPLONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo foral está en "permanente contacto y diálogo" con Siemens Gamesa, desde la "discreción", y también "con todos los sindicatos, con los que tenemos un contacto mínimo semanal, si no diario, además de con los proveedores".

En respuesta a preguntas de UPN y Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra sobre Siemens Gamesa, Mikel Irujo ha explicado que la empresa ha trasladado que ha creado un grupo de trabajo para analizar su situación y que hasta el 21 de noviembre no dará sus conclusiones. "Seguimos en estrecho contacto con ellos", ha afirmado, para asegurar que "hemos estado y hemos dado la cara".

El consejero ha defendido que Navarra tiene "todo el potencial necesario, que prácticamente no tiene ninguna otra región en Europa, para ofrecerle a toda la industria lo que necesita, que es tecnología, emprendimiento, formación, un buen sistema de I+D, y un Gobierno flexible que le atienda". "Todo esto se lo ofrece el Gobierno de Navarra a Siemens Gamesa", ha señalado.

Irujo ha indicado que "estamos ante un problema europeo, toda la industria eólica europea está en números rojos".

La parlamentaria de UPN Ana Elizalde ha afirmado que "frente a los malos datos que está dando una empresa y a la situación por la que está atravesando esa empresa, que no es nueva, la actitud del Gobierno de Navarra está siendo la de discursos huecos y echar balones fuera".

Elizalde ha señalado que "en varias ocasiones le hemos oído decir al consejero que defenderá hasta el último empleo de Siemens Gamesa y le estamos preguntando cómo". "Se lo preguntamos en el año 2022 y se lo estamos preguntado en 2023. El Gobierno no dice nada. Todo lo que sabemos lo sabemos por los medios de comunicación y por lo que actúan los sindicatos. El oscurantismo del Gobierno de Navarra está siendo absoluto y total. El Gobierno de Navarra debería estar tomando medidas", ha asegurado.

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiáin ha expresado su "preocupación por los datos conocidos acerca de la situación de Siemens Gamesa, tanto a nivel económico, por las pérdidas, como sociales, por la grave afección que podría tener en el empleo".

Asiáin ha destacado que en Navarra "tenemos tecnología, tenemos formación, tenemos el centro experimental de Alaiz, tenemos un laboratorio de ensayo de aerogeneradores en Sangüesa, tenemos un largo etcétera de condiciones positivas que no ofrece casi ningún territorio en el continente". "El consejero no tiene ni voz ni voto en el Consejo de Administración de la empresa, pero el Gobierno de Navarra, como el Gobierno central o las altas instancias de la Unión Europea, puede acompañar a las empresas para que sus decisiones no afecten de manera negativa en el tejido social, en este caso a los 1.800 empleos de Siemens Gamesa", ha asegurado.