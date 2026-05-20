Irujo junto a una representación del ecosistema industrial navarro recibe la visita del CEO del Grupo tunecino CAVEO

El consejero Irujo junto al CEO del Grupo tunecino Caveo, representantes de la empresa en Bera, representantes de Sodena, ACAN y del Club de Empresas de Baztan Don Miguel Musquiz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha recibido este miércoles la visita de Nabhen Bouchaala, CEO del Grupo tunecino Caveo, uno de los mayores fabricantes de componentes metálicos para sistemas de suspensión mecánica del mundo. También han acompañado al representante de la empresa, José Luis Encio, actual director de la empresa Caveo en Bera y Carlos Fernández, sucesor de la dirección empresarial.

Durante el encuentro, en el gabinete del Departamento, el consejero Irujo, junto al director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras, Iñigo Arruti, el director gerente de la sociedad pública, Iñaki Larraya, el director de 'Invest in Navarra' en Sodena, Guillermo Alonso, junto a la Asociación Clúster de Automoción en Navarra (ACAN) y el Club de Empresas de Baztan Bidasoa Don Miguel Musquiz, han mantenido un encuentro con los representantes de la empresa con el objetivo de "destacar las fortalezas del ecosistema industrial en Navarra".

Caveo Spain, ubicada en Bera, se dedica a la fabricación de ballestas de suspensión para camiones, remolques y semirremolques es la heredera de la antigua Funvera con una historia de más de 100 años. Cuenta con unos 140 empleados en Navarra y sus ventas en los últimos años han sido de unos 20 millones de euros, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Los representantes de ambas empresas mantendrán diferentes encuentros a lo largo del día con una representación del ecosistema industrial navarro: NAITEC, CENER, UPNA y algunas empresas del sector de la automoción.