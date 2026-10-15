Irujo y representantes de regiones europeas impulsan en Bruselas el debate de la industria con sello 'Made in Europe'

El consejero Irujo, junto a dos de las eurodiputadas responsables del Industrial Accelerator Act, Anna Cavazzini y Elena Sancho y el vicepresidente de Aquitania. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

En línea con los últimos reclamos realizados ante la Comisión Europea, el Gobierno de Navarra y otras entidades europeas, entre las que se encuentra Enercluster (Cluster Navarro de Energías Renovables), se han reunido este jueves con las eurodiputadas del Parlamento europeo, Anna Cavazzini y Elena Sancho.

En la reunión ha participado el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, quien ha recordado el trabajo que Navarra lleva realizando desde hace más de dos años en defensa de toda la industria y muy en especial de la industria renovable y de toda su cadena de valor. En donde las partes del ecosistema son importantes, desde las grandes empresas hasta los proveedores más pequeños, ha dicho. Ese reclamo contundente sobre una industria con sello 'Made in Europe'.

Durante el encuentro, Navarra y representantes de otras 16 regiones europeas de Alemania, Austria, Francia, Italia y España han defendido la necesidad de que el Industrial Accelerator Act (IAA) incorpore medidas eficaces para proteger y reforzar la industria renovable europea, y han subrayado la urgencia de actuar ante las dificultades que atraviesa el sector.

En este sentido, las regiones han valorado positivamente la mayor ambición del proyecto de informe de los ponentes del Parlamento Europeo respecto a la propuesta inicial de la Comisión. En particular, han destacado la ampliación de los componentes renovables sujetos a requisitos de fabricación europea y una definición más estricta del origen europeo, que garantizaría que estos requisitos se traduzcan en actividad industrial efectiva dentro de la Unión.

Asimismo, han reclamado mantener y reforzar ese nivel de ambición durante los próximos meses de negociación, para que las medidas no pierdan eficacia en el texto final, como ya ha ocurrido en otras ocasiones del proceso. El despliegue de energías renovables en Europa debe contribuir también a consolidar su base industrial y a reducir las dependencias exteriores, en un momento en el que la industria europea además no atraviesa su mejor momento.

Durante el encuentro se ha recordado que otras grandes economías, como Brasil, India, Estados Unidos y Turquía, llevan años aplicando requisitos de contenido local para apoyar sus industrias, y se ha defendido la necesidad de que Europa disponga de instrumentos eficaces para respaldar su propia capacidad de fabricación.

Actualmente este proyecto de ley europeo (IAA) se encuentra en el proceso de codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, donde se debaten las enmiendas sobre los requisitos de contenido local, las zonas de aceleración industrial y el control de inversiones extranjeras.

También han formado parte de la reunión asociaciones europeas: IndustriAll (asociación europea de sindicatos), European Solar Manufacturing Council (ESMC) y CLEPA (asociación de fabricantes de componentes de la automoción), y miembros del Comité Europeo de las Regiones. El encuentro pone en valor la labor del Gobierno de Navarra y ENERCLUSTER para aunar a regiones y organizaciones europeas en torno a un objetivo compartido: defender el futuro de la industria renovable europea. Esta colaboración permite defender los intereses industriales de Navarra ante las instituciones europeas con una voz unida y firme.