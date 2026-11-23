PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Iruña Rock, festival que celebrará su próxima edición los días 28 y 29 de mayo de 2027 en la Ciudadela de Pamplona, ha anunciado su cartel completo con cinco nuevas incorporaciones. Se trata de Non Servium, La Mala Pékora, Raimundo el Canastero, Arpaviejas y Askazi.

Las nuevas bandas anunciadas se suman a un cartel que ya contaba con Segismundo Toxicómano, Jarfaiter, Sons of Aguirre y Scila, Josetxu Piperrak, Kaos Etíliko, Nafarroa 1512, Hell Beer Boys, Against You, Maruja Limón y The Capaces.

Los abonos para las dos jornadas ya están disponibles por 55 euros en la web oficial del festival, irunarock.com. Las entradas de día se pondrán a la venta próximamente.

Desde la organización han destacado que la programación "reúne distintas generaciones, estilos y maneras de entender la música, con el espíritu irreverente". "El cierre del cartel refuerza la personalidad de un festival que mira de frente a la cultura alternativa y a las propuestas que encuentran en la música una herramienta de expresión, identidad y resistencia", han resaltado.

Además, han valorado que "su formato al aire libre, entre las zonas verdes de la Ciudadela, permite disfrutar de la música en un entorno abierto, con espacios para descansar, barras y una oferta de foodtrucks que acompañan la programación durante las jornadas".