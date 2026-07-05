Isabel Aaiun y los éxitos de la música disco de Boney M estrenan este lunes el escenario de la Plaza del Castillo

Isabel Aaiun protagoniza el primer concierto de los Sanfermines 2026 en el escenario de la Plaza del Castillo. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de la Plaza del Castillo se abren este lunes de la mano de Isabel Aaiun, que arrasó con su tema 'Potra Salvaje' y presentará su espectáculo a partir de las 21.30 horas. La segunda cita del primer día de fiestas, a las 23.30 horas, corresponde a la mítica formación de los años 70 Boney M, que llega a Pamplona con una de sus vocalistas originales, Maizie Williams, informan desde el ayuntamiento de la capital navarra.

La artista segoviana Isabel Aaiun, número 1 de ventas en España, Premio Odeón a Canción del Año y 5 discos de platino, entre otros, se acerca a Pamplona con su nuevo single, 'Joseto (He visto dragones)', "una canción fresca, luminosa y cargada de emoción que promete convertirse en uno de los éxitos de este verano". Aaiún apuesta por un tema que explora una nueva conexión con el folklore: el cuarteto argentino.

Aaiun, fiel a su espíritu de la 'Potra Salvaje', cantará "a la amistad y la alegría invitando al público a bailar, reír y compartir" desde el céntrico escenario pamplonés. El concierto de Pamplona forma parte de la gira que la artista realiza este verano, y que la ha llevado a escenarios de Madrid, Albacete o A Coruña, entre otros.

MÚSICA DISCO DE LOS 70

El segundo concierto del lunes día 6 corre a cargo de una de las bandas más icónicas de los años 70, Boney M, que facturaron éxitos como 'Daddy Cool', 'Rasputin' y 'Rivers of Babylon' y convirtieron la música disco en el pop comercial de la época. La banda, creada en Alemania Occidental en 1975 por el productor musical alemán Frank Farian con cuatro artistas originarios del Caribe, vendió más de 100 millones de discos y se hizo mundialmente famosa, sobre todo en Europa y América Latina. El show estará encabezado por Maizie Williams, una de las pocas artistas de la banda original que giran en la actualidad como Boney M.

El concierto se plantea como una fiesta-tributo a la época disco, con "temazos discotequeros, funk y reggae, que invitan a bailar y a disfrutar del ritmo, tanto a un público nostálgico como a nuevas generaciones". "El espectáculo incluye coreografías dinámicas y secciones de ritmo potentes, como han mostrado en su reciente gira por Australia y Nueva Zelanda, dando cuenta de la vigencia de su música en el panorama musical", destacan desde el Ayuntamiento de Pamplona.