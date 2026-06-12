Itziar Blanco, nueva gerente de Atención Primaria del área de Pamplona. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Itziar Blanco Platero es la nueva gerente de Atención Primaria del Área de Pamplona en sustitución de Susana Miranda Alcoz, que llevaba en el cargo desde enero de 2024 y que esta semana presentó su dimisión.

Itziar Blanco, nacida en Pamplona, es Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra en 1997, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria tras completar su formación MIR en el Centro de Salud de San Jorge y en el Hospital Virgen del Camino (1998-2001), según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

Desde 2001 ha sido médica de familia en diversos centros de salud de Navarra, tanto en ámbito urbano como rural, destacando los centros de salud de San Jorge, Lesaka, Etxarri Aranatz y Barañain.

En el ámbito de la formación, ha sido tutora de médicos residentes desde 2015 hasta 2025.

Asimismo, ha colaborado en la formación de estudiantes de medicina en el centro de salud y es miembro de la Sociedad Navarra de Medicina Familiar y Comunitaria (NamFYC).

Entre 2017 y 2025 desempeñó el cargo de directora del equipo de Atención Primaria de Barañain.

Desde mazo de 2025 y hasta la actualidad ha sido subdirectora de Atención Primaria y Continuidad Asistencial de Navarra Este en la Gerencia de Atención Primaria del SNS-O.