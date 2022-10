Itziar Gómez retira el decreto de protección de aves esteparias

PAMPLONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha anunciado este martes que ha decidido retirar el proyecto de decreto foral de conservarción y recuperación de aves esteparias.

"Tras reunirnos con todas las entidades locales implicadas, así como con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, hemos escuchado sus peticiones y he decidido retirarlo para iniciar un proceso de participación desde el territorio y además de una manera más sosegada", ha afirmado la consejera.

Gómez ha reconocido que su departamento ha "llevado adelante este proyecto de forma precipitada y por ello me parece razonable retirarlo y poder empezar este procedimiento de una manera más sosegada y sobre todo con una participación desde el territorio, explicando a las entidades locales y a todos los agentes el objetivo y las implicaciones de la Estrategia Estatal de Conservación y Recuperación de las Aves Esteparias aprobada el pasado mes de junio".

La consejera ha asegurado que "en el departamento tenemos claro que es necesario detener la pérdida de la biodiversidad, trabajamos por ello, tenemos claro que tenemos que detener la destrucción de hábitats esteparios, contribuir a fomentar usos agroganaderos compatibles con la conservación y la recuperación de la biodiversidad del medio agrario y sin que ello además sea contemplado como una carga o menoscabo para los intereses del sector agrario".

Por eso, ha considerado que "es necesario explicar más y mejor cómo hacer compatible la protección de las aves esteparias y sus habitas con el desarrollo socioeconómico de los pueblos y estudiar posibles compensaciones a las entidades locales, además de seguir trabajando en las medidas agroambientales que recogemos en la PAC".

La consejera no ha dado fechas para el inicio del procedimiento de participación con las entidades locales pero sí ha considerado que, cerca del final de la legislatura no se dan las condiciones. "El final de la legislatura, para llevar adelante un proyecto de decreto foral tan intenso, no es el momento. Las entidades locales nos piden tiempo, nos piden información, y también tenemos que considerar que igual hemos empezado la casa por el tejado como un proyecto de decreto foral", ha afirmado.