IUN, Batzarre e independientes revalidan Contigo-Zurekin y esperan llegar a un acuerdo con Podemos antes de septiembre

Representantes de IUN, Batzarre e independientes presentan el principio de acuerdo para revalidar la coalición Contigo-Zurekin. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Navarra (IUN), Batzarre y el colectivo de independientes han alcanzado un principio de acuerdo para revalidar la coalición Contigo-Zurekin y concurrir con ella a las próximas elecciones forales y municipales de 2027. Además, han esperado alcanzar un acuerdo antes de septiembre para la incorporación de Podemos, partido que también formó parte de la coalición en las anteriores elecciones.

Así lo han anunciado representantes de IUN, Batzarre e independientes en declaraciones a los medios de comunicación en la Plazuela de San José, en Pamplona.

El coordinador de IUN y portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha destacado que "hoy es un día muy ilusionante" y ha resaltado que Contigo-Zurekin "hemos sido el ancla izquierda de la mayoría progresista de Navarra". Ahora, ha dicho, se abre una "nueva etapa que comenzamos a caminar hoy", aspirando a "convertirnos en el verdadero motor transformador de Navarra".

Ha afirmado que en la coalición "nos hemos dejado la piel para ser la voz de la mayoría social de Navarra, la voz de las familias trabajadoras de todos los pueblos y de todas las ciudades de nuestra comunidad". Y ha emplazado a la ciudadanía a "construir una ofensiva social" "en el ámbito de la educación, de la sanidad pública, de la protección del medio ambiente, de la construcción de una verdadera convivencia multicultural" y "en el ámbito de los derechos civiles y democráticos".

Guzmán ha trasladado un mensaje "optimista" al conjunto de la sociedad navarra y ha destacado que "frente a las limitaciones del gobierno progresista actual hay una alternativa por la izquierda" que pretende "transformar el conjunto de nuestra comunidad para mejorar la vida y otorgar la felicidad al conjunto de los navarros y de las navarras".

Preguntado por la elección del candidato para las próximas elecciones, Guzmán ha señalado que "en estos momentos estamos hablando de proyecto" y "cuando llegue el momento, hablaremos de personas" y "de caras". "Que a nadie le quepa la menor duda de que vamos a construir la mejor candidatura posible en el Parlamento y en el conjunto de municipios", ha asegurado.

En cuanto al papel que tendrá en esta coalición Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias en el Ejecutivo foral, Guzmán ha afirmado que "todas las personas que puedan aportar valía tendrán cabida en este proyecto" y, cuando llegue el momento", "no nos cabe la menor duda de que Begoña y el conjunto de compañeros y compañeras que quieran formar parte de este proyecto encontrarán el espacio para trabajar codo con codo y construir esa alternativa que presentamos para el conjunto de Navarra".

El coordinador de IUN ha mostrado su voluntad de "construir la más amplia alianza posible". "Sabemos que en estos momentos hay organizaciones y espacios políticos que manejan otros tiempos, otras dinámicas", ha indicado. "No nos cabe la menor duda que quien quiera formar parte de este espacio encontrará la dinámica necesaria para poder fortalecer este proyecto común", ha remarcado.

Preguntado por los plazos que se marcan para cerrar un acuerdo definitivo para la coalición, Guzmán ha dicho que "hablar hoy de plazos es hablar de ciencia ficción" pero ha añadido que el 1 de septiembre "tenemos que comenzar con la precampaña a tope". "Quien quiera sumarse a este proyecto tiene la puerta abierta", ha insistido, esperando llegar a "puntos de encuentro" con Podemos, Equo y "multitud de personas y de colectivos que quieren fortalecer este proyecto"

En esta línea, Olga Risueño, de Batzarre y concejal en Tudela, ha afirmado que la labor de Contigo-Zurekin esta legislatura "ha sido determinante y muy influyente en algunos de los hitos más importantes que han sucedido durante la legislatura" en el Gobierno foral, el Parlamento y los ayuntamientos.

Ha destacado que "hoy iniciamos una nueva fase de ilusión pero también de ambición de cara a las elecciones de 2027". Ha explicado que IUN, Batzarre e independientes han alcanzado un principio de acuerdo ""abierto a la suma de nuevas organizaciones que pongan el foco en esa ofensiva social, en el bienestar de las navarras y los navarros". Y ha remarcado que "debemos ser el ancla a la izquierda de un gobierno" que "trabaje poniendo el centro a todas las personas que viven en la comunidad".

Risueños ha indicado que mantienen una "intensa negociación" con Podemos y Equo, "respetando los espacios y los tiempos de cada una de las organizaciones" y ha señalado que "tenemos este espacio de verano para poder seguir trabajando y acordando, con el foco puesto en septiembre". Un mes, ha destacado, al que "hay que llegar sin incertidumbres, teniendo claro quiénes somos y dónde estamos".

"Ahora mismo Contigo-Zurekin no somos todos los que estamos, esperamos que seamos más, porque esa es la vocación: crecer y ser más y mejores para poner el foco en esa ofensiva social que necesitan los navarros y navarras", ha recalcado.

Por su parte, Eneko Larrarte, concejal en Tudela y del colectivo de independientes, ha celebrado que, "después de mucho y discreto trabajo", Contigo-Zurekin se presentará a los próximos comicios "para profundizar en la ofensiva social" como "la única manera de abordar los retos del futuro y poner el foco en la prioridad social" frente a quienes lo ponen "en la prioridad nacional".

En este sentido, ha puesto en valor la "transformación social que está abordando Navarra" desde 2015, en los diferentes ámbitos, tanto en la oposición como "liderando políticas sociales" en "gobiernos progresistas". También ha resaltado la labor de la coalición en el Parlamento de Navarra y donde tiene "responsabilidades", con el impulso de políticas en materia de vivienda, con un "liderazgo en políticas de igualdad" en el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), siendo "la comunidad que mejor apoyo ha prestado" en el proceso de regularización de personas migrantes o en la defensa de la memoria histórica, reclamando el derribo del Monumento a los Caídos..

Larrarte ha subrayado, además, que Contigo-Zurekin "va a responder a los intereses, única y exclusivamente, de los navarros y las navarras" y no "a intereses organizativos que trasciendan las fronteras de la Comunidad foral". Una coalición, ha resaltado, "para hacer políticas de vanguardia que defiendan los intereses de la mayoría social de los navarros y navarras".