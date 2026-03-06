El IX encuentro para gestores y promotores de Proyectos Europeos reúne a un centenar de profesionales en la materia

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, realiza la apertura del IX Encuentro de personas gestoras y promotoras de Proyectos Europeos de Navarra. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha realizado la apertura del IX encuentro para gestores y promotores de Proyectos Europeos en el que han participado alrededor de un centenar de profesionales navarros.

En su intervención en este evento, organizado por la Oficina de Proyectos Europeos de la Dirección General de Acción Exterior, la Ollo ha destacado la importancia de la Política de Cohesión en el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Unión Europea.

"La Política de Cohesión no es únicamente un instrumento financiero, sino que se trata de una manera de entender Europa. La propuesta de presupuesto a largo plazo de la UE posterior a 2027 presentada por la Comisión Europea pone en peligro la política regional y desdibuja el papel de las regiones en la construcción europea ya que no buscamos limitarnos a recibir fondos sino queremos un papel activo, una Navarra con voz propia en Europa, donde la voz de las regiones sea tenida en cuenta en las estructuras de cogobernanza y con peso en la toma de decisiones", ha defendido Ollo.

En esta ocasión, la temática del evento se ha centrado en los programas del Marco Financiero Plurianual a los que Navarra puede optar a través de su Política de Cohesión, reuniendo así a todos los secretariados conjuntos de estos programas europeos: Interreg POCTEFA (Pilar Maza), Interreg Atlantic (Ismael Morán), Interreg SUDOE (Juan Llanes), Interreg EUROPE (Jason Martínez), Interreg ESPON (Nicolas Rossignol) e Interreg URBACT y la European Urban Inititative (Ana Díez). También ha contado con la participación de Silvia Agrafojo, líder del Área de conocimiento social de Zabala Innovation, quien ha impartido una ponencia sobre la dimensión de género en la redacción de propuestas europeas.

Además de los responsables de los programas, representantes de entidades navarras han tenido ocasión de relatar su experiencia práctica de participación en los mismos. Así, la directora de la Oficina de Proyectos Europeos de Navarra, Silvia Ojer, ha contado su participación en el proyecto GRAAL, financiado por Interreg ATLANTIC. También han intervenido Mikel Rubio, por parte de NAVARRABIOMED, que ha presentado el proyecto PREDISC, financiado por SUDOE; Pablo Lansac, de ANEL, que ha explicado JEUNESS, financiado por POCTEFA; Ekaitz García, de la Dirección General de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, que ha dado a conocer los avances del proyecto ZCI de Interreg Europe; y Ion Sola, que ha explicado su participación en el grupo europeo de cooperación territorial ESPON IRIE.

Por último, el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, encargado de realizar la clausura del evento, ha explicado que han decidido, en esta ocasión, focalizarse "en la Cooperación Territorial Europea (Interreg), puesto que, a día de hoy, todavía hay oportunidades para Navarra de participar en convocatorias de estos programas que son el instrumento de financiación, diseñado en el marco de la Política de Cohesión, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional a través de la cooperación entre regiones europeas a diferentes niveles".

NAVARRA EN EUROPA

Este encuentro forma parte de un conjunto de iniciativas del II Plan de Acción Exterior 2025-2028 del Gobierno de Navarra, para el incremento de la consecución por parte de Navarra de fondos con procedencia europea, como pueden ser las misiones empresariales y tecnológicas en Bruselas en colaboración con la EEN (mayo), CEIN (junio) y ADITECH (septiembre); la organización de seminarios formativos de políticas europeas por parte de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas; o el convenio con la UPNA para la realización del Curso de Formación Permanente en Promoción y Gestión de Proyectos Europeos, que en este año 2026 cumplirá su VII edición.

Además, está previsto que antes de mayo se publiquen una serie de ayudas de la Oficina de Proyectos Europeos para fomentar la participación en proyectos europeos como las ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos europeos, dirigida a empresas donde las personas contratadas realizarán labores de búsqueda e identificación de convocatorias de ayudas a las que presentar propuestas en el marco de proyectos europeos y/o mejorar dichas propuestas para aumentar su grado de éxito; o las ayudas a empresas en el marco del Programa Europa +Cerca 2026, cuyo objeto es incrementar la participación activa de las empresas navarras en Bruselas, con el fin de "conseguir un mayor conocimiento de las instituciones europeas y lograr, así, aprovechar al máximo las oportunidades de financiación que ofrece la UE, reforzando de una manera práctica y experimental los conocimientos europeos en los agentes navarros".