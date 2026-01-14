Javier Remírez se estrena como portavoz destacando que el Gobierno de Navarra da muestra de "estabilidad política"

Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que el Ejecutivo foral "da una muestra de estabilidad política, de que la buena política funciona, de que la política que construye y que está centrada en la ciudadanía se refleja en los acuerdos presupuestarios y en las distintas actuaciones que está haciendo el Gobierno de Navarra".

Remírez se ha estrenado como portavoz del Gobierno en su primera rueda de prensa como nuevo miembro del Ejecutivo de Chivite mostrando la "voluntad firme" de "seguir avazando este año en la hoja de ruta de políticas públicas progresistas, de políticas públicas centradas en la ciudadanía, de reforzar la convivencia, de reforzar el crecimiento económico y el progreso social y también de la mejora de los servicios públicos haciendo y practicando la escucha activa con la ciudadanía".

Según ha continuado, "en un contexto de incertidumbres, de inestabilidad, cuando vemos que en diversas comunidades autónomas la inestabilidad es norma por parte de las derechas políticas, que hacen dejación de responsabilidades y trasladan sus problemas partidistas a la ciudadanía convocando elecciones de manera anticipada, el Gobierno de Navarra da una muestra de estabilidad política, de que la buena política funciona, de que la política que construye y que está centrada en la ciudadanía se refleja en los acuerdos presupuestarios, en las distintas actuaciones que está haciendo el Gobierno de Navarra".

Remírez ha incidido en que "el Gobierno de Navarra, los partidos que lo conforman, muestran y reafirman su apuesta por la hoja de ruta que se marcó ya en el acuerdo programático de esta legislatura, que se ha marcado y se marca en los distintos acuerdos presupuestarios y que también se marca en el plan normativo de este año, que marca una senda de trabajo por parte del Gobierno de Navarra que va a seguir trabajando en esta línea" y "haciendo caso omiso a las estrategias partidistas, a las estrategias de crispación, a las estrategias de inestabilidad que es lo que nos plantean las derechas políticas, no sólo en el conjunto del mundo, sino también en Navarra, en nuestra tierra".