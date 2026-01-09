Javier Remírez e Inma Jurío toman posesión como consejeros del Gobierno de Navarra

PAMPLONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas Javier Remírez e Inma Jurío han tomado posesión este viernes como consejeros del Gobierno de Navarra en sustitución de Félix Taberna y Amparo López, en el marco de la remodelación del Ejecutivo anunciada este jueves por la presidenta María Chivite.

En un acto institucional celebrado en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, Remírez y Jurío han 'prometido' sus nuevas responsabilidades. Remírez como vicepresidente primero del Gobierno, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Ejecutivo y Jurío como nueva consejera de Interior, Función Pública y Justicia.

A la cita, que ha estado presidida por la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, han asistido entre otros el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, la delegada del Gobierno central en Navarra, Alicia Echeverría, así como otros representantes de las instituciones navarras. También han estado presentes familiares de los nuevos consejeros.