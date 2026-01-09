Remírez reivindica la "estabilidad" y el "diálogo" del Gobierno de Navarra frente a "estrategias partidistas"

El nuevo vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad, y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad, y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha reivindicado la "estabilidad" y el "diálogo" del Ejecutivo foral frente a las "estrategias partidistas" de la oposición que buscan "generar inestabilidad". En su opinión, la conjunción de la portavocía y la vicepresidencia primera "traslada un mensaje claro de apuesta por la democracia, por la estabilidad política y por las políticas de progreso".

En declaraciones a los medios de comunicación tras tomar posesión del cargo, Remírez ha agradecido la "confianza" que Chivite ha depositado en él para unas funciones que asume "con la máxima motivación y el máximo orgullo de servir a tu gente, a tu tierra". Un cargo que asume "en base a la experiencia anterior, con aciertos y con errores, pero con la mejor voluntad política" para trabajar por "el bien común de la ciudadanía de Navarra, el interés general y el progreso del conjunto de la ciudadanía".

También ha agradecido el trabajo realizado por su antecesor, Félix Taberna, quien, ha dicho, "ha sido a lo largo de mi trayectoria vital, personal y política un referente siempre". Ha explicado que mantuvo este jueves una conversación con el ya exvicepresidente, al que ha agradecido, también, "el traspaso de funciones que estamos teniendo, la voluntad de colaboración y el trabajo que ha realizado", que le pone "las cosas mucho más fáciles" porque "la línea de trabajo está lanzada".

Javier Remírez ha señalado que vuelve a la portavocía del Gobierno, una función que ya adoptó la legislatura pasada en un "contexto diferente" marcado por la pandemia del Covid. En estos momentos, ha dicho, se da "otro contexto" internacional y nacional, con "amenazas de las fuerzas extremistas" que "apuestan por la inestabilidad institucional" y a la que "recientemente se han sumado el Partido Popular y UPN". Así, ha destacado que su propósito es "reforzar esa línea de estabilidad y explicarlo con claridad a la ciudadanía".

Ha negado que la remodelación del Ejecutivo sea una "crisis de gobierno" sino un cambio para "retomar el impulso político". Ha defendido que "los cambios de Gobierno son habituales" y "están dentro de la normalidad", y ha subrayado que el PSN "es un partido que tiene cuadros, que tiene banquillo y de vez en cuando es bueno refrescar las caras".

Entre las líneas de trabajo de su departamento, ha destacado las políticas de igualdad dentro de un "gobierno feminista", y ha remarcado que "erradicar la lacra que es la violencia machista, la protección de la víctimas y la colaboración institucional va a ser una absoluta prioridad". En materia de transparencia y participación, ha apostado por "redoblar los esfuerzos" encaminados a "prestigiar y fortalecer la democracia en un contexto internacional, nacional, donde se ve amenazada por las fuerzas de extrema derecha".

Entre otras cuestiones, ha señalado el impulso a la ley del voluntariado y la ley de la transparencia, para las que ha confiado en contar con el "máximo consenso". También se ha marcado retos como la vivienda o el "fortalecimiento de los servicios públicos".

Javier Remírez ha reivindicado la "estabilidad política que demuestra el Gobierno de Navarra" con la aprobación de los presupuestos, medidas fiscales y otras leyes en el Parlamento foral, demostrando, ha destacado, que "desde un Gobierno de minoría parlamentaria es posible una política de diálogo, de acuerdo, de consensos en beneficio de la ciudadanía".

Frente al "espectáculo que vemos por parte de las derechas en el conjunto de España", citando Extremadura, Aragón o Valencia, que "generan inestabilidad, incertidumbres y que trasladan las responsabilidades que son de los responsables públicos a la ciudadanía", ha contrapuesto que el Ejecutivo foral "lo que hace es estabilizar y lanzar mensajes de incertidumbre", lo que convierte a Navarra en "la mejor comunidad de España para vivir".

Remírez ha afirmado que "no estamos para estrategias partidistas, como parece que están algunos partidos de la oposición de Navarra, siguiendo la doctrina del Partido Popular y Vox de generar inestabilidad". "Nosotros no vamos a seguir apostando por la estabilidad, por el diálogo, el acuerdo y el progreso social", ha manifestado.

CASO CERDÁN

Preguntado por el 'caso Cerdán' y sus posibles implicaciones en la Comunidad foral, Remírez ha afirmado que el Gobierno de Navarra "ha sido absolutamente proactivo" a través de auditorías internas y externas, con las que "ha sembrado certidumbres" acerca de la actuación del Gobierno foral, "que está siendo absolutamente ajustada a derecho al día de hoy". Ha mostrado "la máxima disposición y colaboración con las autoridades judiciales, la máxima transparencia y el máximo interés en aclarar cualquier cuestión" y ha reiterado que "a día de hoy, ninguna de las actuaciones del Gobierno de Navarra ha sido cuestionada judicialmente".