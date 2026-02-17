Javier Martínez Lasa, Carlos Moraza Ruiz de Larrea, Florencio Roselló, Óscar Azcona y Eradio Ezpeleta - ARZOBISPADO DE PAMPLONA

PAMPLONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Javieradas de 2026 se celebrarán los días 7, 8 y 14 de marzo, con el lema 'Invitados a la fe', en un año en el que se cumple el 500º aniversario de la salida de san Francisco Javier hacia París.

La tradicional peregrinación a Javier ha sido presentada este martes en rueda de prensa por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló; Óscar Azcona Muneta, delegado de Misiones de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela y director de las Javieradas; Carlos Moraza Ruiz de Larrea, superior de los Jesuitas de Javier; Eradio Ezpeleta Iturralde, responsable del Plan de Autoprotección; y Javier Martínez Lasa, representante de Acción Social de Caja Rural de Navarra.

"Estas serán mis terceras Javieradas, una experiencia que me ha cautivado, me ha enganchado. Cuando llegué a Navarra, fueron una novedad positiva sorprendente, que me impactó. Las Javieradas son para vivirlas, no para que te las cuenten, y la meta es el Castillo de Javier, un lugar donde la fe brota por los cuatro costados", ha indicado Roselló.

Según han indicado desde el Arzobispado en un comunicado, el arzobispo ha subrayado que "las Javieradas responden al deseo de la Iglesia navarra, que es caminar juntos, en la misma dirección". "Porque en ellas no hay distinción, todos somos iguales", ha apuntado. Por eso, ha invitado a participar "a todas las comunidades parroquiales, comunidades religiosas, grupos y movimientos, familias y a cada creyente, o a cada curioso en actitud de búsqueda".

PROYECTO MISIONERO EN HONDURAS

Óscar Azcona ha subrayado "el color misionero que tienen nuestras Javieradas, y que este año llevan el rostro de Angelines Lainez, misionera de nuestra señora del Pilar, que nos pide ayuda para la casa cural en la parroquia de la Inmaculada de la ciudad de Puerto Cortés, en Honduras". A ese proyecto se destinará la recaudación obtenida este año.

Habrá un stand informativo en la explanada del Castillo de Javier "para animar a la vocación misionera en nuestros jóvenes". Y toda la información estará disponible en la página web javieradas.com y en las redes sociales, este año también en TikTok. También en Spotify los peregrinos dispondrán de una lista musical "que proponemos para acompañar a los peregrinos a lo largo del camino".

Por último, ha agradecido el apoyo de los patrocinadores, que forman el grupo 'Amigos de las Javieradas' -integrado por Caja Rural de Navarra, Ayuntamiento de Cizur Menor, Loisth, Sumelec, MTorres, Viscofán, grupo Eulen, Aldabea y TDM eventos-, que ayudan a afrontar unos gastos que el año pasado ascendieron a 85 000 euros. Y también de algunas entidades que colaboran de forma anónima.

EL RECUERDO DE SAN FRANCISCO JAVIER

Carlos Moraza ha destacado que este año se cumple el 500º aniversario de la salida de san Francisco Javier hacia París -verano de 1526, a los 19 años-, "un acontecimiento que transformó su vida y abrió el camino a su misión evangelizadora al encontrarse allí con Ignacio de Loyola y dar lugar más tarde a la Compañía de Jesús, los Jesuitas".

Además, ha anunciado que la Novena de Gracia se celebrará del 4 al 12 de marzo en el Santuario de Javier "y la predicará un compañero jesuita, José Carlos Coupeau, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto".

"Desde el Santuario animamos a todo peregrino a vivir estas fechas, en plena Cuaresma, como una oportunidad para ponerse en camino, compartir la fe, renovar la esperanza y abrirse al proyecto de Dios", ha subrayado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El responsable de la Comisión Asesora de Seguridad, Eradio Ezpeleta, ha insistido en la importancia de respetar todas las medidas de seguridad, "ya que estamos hablando de la mayor celebración religiosa al aire libre en España".

En ese sentido, ha pedido a los conductores "paciencia y respeto a las restricciones de velocidad" y a los peregrinos y ciclistas, "que porten elementos luminosos o reflectantes".

Como otros años, los peregrinos deben caminar por el lado izquierdo mientras que los ciclistas tienen que hacerlo en todo momento por la derecha. En el cruce de Liédena, Yesa y Javier, la recomendación es que los peregrinos vayan hacia Sangüesa y los vehículos, hacia Yesa, para evitar riesgos innecesarios.

Además, se va a instalar un paso con semáforo en el tramo entre Liédena y el polígono industrial de Sangüesa para aumentar la seguridad de los peregrinos. También ha subrayado la importancia de dejar libres los pasillos centrales de la explanada de Javier y, sobre todo, las escaleras y las vías de evacuación.

Y ha recordado que para cualquier incidencia se puede consultar en la página web de las Javieradas -en la sección 'Guía del peregrino', que incluye accesos a My112 y AlertCops- o en el teléfono de emergencias -112-.

ESPACIO FAMILIAR Y CONCURSO DE DIBUJO PARA NIÑOS

Javier Martínez Lasa, representante de Acción Social en Caja Rural de Navarra, principal colaborador de la peregrinación, ha subrayado que "apoyamos un año más esta tradición popular tan arraigada en nuestra Comunidad, que cuenta con miles de participantes y que forma parte de nuestra identidad colectiva". "Nuestro respaldo es una manera de reafirmar nuestro compromiso con las personas y con el territorio", ha manifestado.

Este año también se pondrá en marcha el concurso de dibujo dirigido a niños de 8 a 12 años, en el que las obras deben estar inspiradas en las Javieradas o en la figura de San Francisco Javier. Los trabajos deberán entregarse antes del 13 de marzo.

Y, al igual que el año pasado, la segunda Javierada contará con la Carpa Familias, un espacio dedicado a la diversión y entretenimiento de los más pequeños, que estará abierta de 14 a 16.45 horas y ofrecerá actividades, como un taller de pintacaras y dibujos. Habrá regalos para los participantes.

La Iglesia navarra, a través de la delegación de Misiones, ofrece toda la información en la página web javieradas.com -que ha sido desarrollada por la empresa Aldabea- y en los perfiles de Facebook, Instagram, X y TikTok.