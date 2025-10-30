Jon Guajardo, nuevo gerente del Servicio Navarro de Salud

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jon Guajardo Remacha (Bilbao, 1959) será el nuevo gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en sustitución de Alfredo Martínez, que fue cesado para dar un "reimpulso" en la segunda mitad de legislatura, según declaró consejero del departamento de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez.

Guajardo es licenciado en Medicina y Cirugía General por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) y lleva más de 30 años dedicado a la gestión sanitaria. Desde que comenzó su trayectoria profesional ha trabajado en Osakidetza. Hasta ahora trabajaba como responsable de la Unidad de Gestión Sanitaria OSi Bilbao-Basurto.

Anteriormente ocupó durante 11 años la dirección-gerencia de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Barrualde-Galdakao, una de las áreas más grandes del Servicio Vasco de Salud. En la dirección de centros, ha sigo gerente del Hospital de Galdakano-Usansolo y del hospital de Zumarraga, además de ocupar el puesto de adjunto a la gerencia en el Hospital Universitario de Basurto.

Previamente fue director médico del Hospital Galdakao-Usansolo, subdirector médico del Hospital de Basurto y jefe de la Unidad de Atención al Paciente y del Área de Gestión de Pacientes del mismo centro.

Además de la licenciatura, Guajardo se ha ido formando en gestión sanitaria durante toda su trayectoria profesional. Tiene la diplomatura postgrado de especialización de Economía de la Salud, Farmaeconomía y Sistema Sanitario ESTE - Universidad de Deusto, ha curso el Programa superior de Gestión Directivos de ESADE, el Programa superior Líder Coach de la Universidad de Deusto y es Máster en Planificación y Gestión sanitaria por Sedisa-UEM. También participa activamente como docente en diferentes master y seminarios relacionados con el ámbito de la gestión sanitaria.

Guajardo es miembro del Club de Evaluadores del modelo EFQM / Modelo de Gestión Avanzada Euskalit, ha sido vocal de la Junta de la Asociación de Gestión Ambiental de Centros Sanitarios y fundador y posteriormente secretario de la Asociación Vasca de Calidad Asistencial (SECA). También forma parte de la Red sanitaria de Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

El nuevo gerente de Osasunbidea ha sido hasta el año pasado vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), de la que actualmente es vocal, y fue uno de los precursores de la Agrupación Territorial de los Directivos de la Salud en el País Vasco, agrupación en la que es vocal.

En cuanto a proyecto de cooperación, participa en diferentes programas con Hospitales de Etiopia, a través de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y SEDISA.