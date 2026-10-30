La jornada anual del Grupo Norte de Seguridad Alimentaria reúne en Pamplona a profesionales de seis comunidades

Un momento de la jornada celebrada en Pamplona - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra / Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua (ISPLN/NOPLOI) organizó el miércoles la jornada anual del Grupo Norte de Seguridad Alimentaria, que reunió a personal técnico de los laboratorios de salud pública y responsables del control oficial de Asturias, Aragón, Cantabria, La Rioja, País Vasco y Navarra.

En la jornada se dio a conocer que los servicios de control oficial de seguridad alimentaria de Asturias, Aragón, Cantabria, La Rioja, País Vasco y Navarra intercambiarán este año más de 10.000 muestras de alimentos entre sus diferentes laboratorios, habiéndose incrementándose la cifra de muestras canjeadas, así como el número de técnicas acreditadas.

El intercambio de muestras es la actividad fundamental del Grupo Norte de Seguridad Alimentaria; una iniciativa que permite optimizar recursos entre diferentes comunidades autónomas, ya que "facilita el acceso a todas las acreditaciones técnicas de laboratorio, reduciendo costes y ampliando el alcance de los controles analíticos".

Personal técnico de los laboratorios de salud pública y responsables del control oficial de seguridad alimentaria de las seis comunidades autónomas se reunieron en Pamplona para hacer balance de las actuaciones realizadas este año 2026 y programar el trabajo previsto para 2027.

GRUPO NORTE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Grupo Norte es una agrupación de 12 laboratorios públicos de salud pública de diferentes comunidades autónomas, acreditados y designados como miembros de la Red RELSA de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que "cooperan de forma coordinada para facilitar las tareas de control oficial y el análisis de alimentos recogidos por sus servicios de inspección y relacionados con la seguridad alimentaria".

En 1994 Cantabria, Navarra, La Rioja y Aragón pusieron en marcha este proyecto y, posteriormente, se incorporaron Asturias (2004) y País Vasco (2005), con el propósito de "atender las necesidades analíticas de las autoridades competentes responsables de la salud pública y optimizar sus recursos analíticos".

Está conformado por tres equipos de trabajo: laboratorios, investigación de sustancias farmacológicamente activas y contaminantes químicos de los alimentos.

LA IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN

El concepto de One Health, o Una Sola Salud, supone "un enfoque integrado donde se reconoce la estrecha vinculación entre la salud humana, la de los animales domésticos y silvestres, las plantas y el medio ambiente".

En ese marco, el director general de Salud, Antonio López, que inauguró la jornada anual del Grupo Norte, consideró "fundamental" la intervención coordinada de las administraciones públicas para "garantizar la calidad del agua, del aire y de los alimentos a los que tienen acceso la población".

En la sesión, celebrada en la sede de la Mancomunidad de Colegios Profesionales de Navarra, López explicó que "asegurar el suministro de alimentos sanos precisa de grandes esfuerzos por parte de los y las profesionales responsables del control oficial y de los organismos que los dirigen y requiere de una organización adecuada y bien sincronizada".

"El Grupo Norte es un ejemplo claro de esta optimización de recursos para alcanzar los más altos objetivos en cuanto a seguridad alimentaria. Es un ejemplo de dinamismo, coordinación, cooperación y efectividad, y objeto de atención por parte de otras administraciones que aspiran a emular este modelo", afirmó.

En la reunión también participaron la directora gerente del ISPLN, Mª Ángeles Nuin, y el jefe de la sección de Seguridad Alimentaria del ISPLN, Raúl González. A lo largo de la jornada se abordaron diversas cuestiones relacionadas con la dinámica del grupo.

Asimismo, se plantearon como retos la aplicación de las nuevas normativas sanitarias, el desarrollo y consolidación de técnicas analíticas en base a la evaluación del riesgo para la población consumidora y la secuenciación de cepas de microorganismos productoras de brotes alimentarios.