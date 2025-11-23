Jornada de huelga en el transporte navarro para reclamar el "desbloqueo" del convenio colectivo del sector

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT, CCOO, ELA y LAB han convocado una jornada de huelga que se desarrollará desde las 22 horas de este domingo hasta las 22 horas del lunes para exigir el "desbloqueo" de la negociación del convenio colectivo de transporte de mercancías por carretera y "unas condiciones dignas, justas y equilibradas para las personas trabajadoras del sector".

Con motivo de la jornada de huelga, se ha convocado de 8.00 a 9.00 horas una concentración en la Ciudad del Transporte, en la rotonda situada frente al Restaurante Andamur. Desde allí, se partirá en manifestación hasta la sede de ANET, donde habrá una concentración hasta las 10.30 horas. Posteriormente, a las 13.00 horas, habrá una concentración en Orkoien, en la rotonda que conecta la PA-30 y la NA-700.

También habrá movilizaciones en Tudela, a las 8 horas frente a la puerta de la empresa Jaylo, en el Polígono de La Serna 5; y a las 12.00 horas en la Plaza Nueva.

En la presentación de esta jornada de huelga, el pasado 18 de noviembre, los sindicatos convocantes acusaron a ANET de querer "desregularizar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del transporte de mercancías, la logística y la mensajería", con una propuesta de convenio que "pretende ampliar la jornada irregular, eliminar derechos, devaluar salarios y mantener una vigencia exagerada". Según explicaron, el último convenio del sector firmado tenía una vigencia de dos años (2007 y 2008) y es el que está actualmente en vigor gracias a la cláusula de ultractividad.

Para las cuatro organizaciones, la propuesta de convenio presentada por ANET es "totalmente insuficiente, empeora las condiciones del convenio vigente e intenta retroceder en derechos". Una propuesta que "aumenta la distribución irregular de la jornada, elimina la ultractividad, reduce la compensación por nocturnidad, prolonga de forma excesiva la vigencia del convenio, absorbe pluses y devalúa las mejoras económicas, todo ello con una propuesta salarial insuficiente y socialmente inaceptable".

Frente a este planteamiento, los sindicatos proponen que para el año 2025 "se actualicen todos los conceptos económicos y tablas salariales del convenio de 2008 aplicando un incremento acumulado del 32,1% (el IPC de Navarra desde entonces) y que a partir de 2026, las tablas se revisen cada año conforme al IPC del año anterior, aplicando en todo caso un mínimo del 2% anual (para 2026, 2027 y 2028)". Además, reclaman, entre otros aspectos, limitar la carga laboral anual para no superar las 1.720 horas en 215 jornadas; garantizar dos días de descanso consecutivos semanales y 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente; y controlar la planificación del trabajo a través de un calendario laboral anual.