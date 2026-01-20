José Manuel Entrecanales no acude a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas

Archivo - Imagen de archivo de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones de obras públicas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Acciona, José Manuel Entrecanales, no ha acudido este martes a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, a la que estaba citado a las 10 horas.

La ausencia de Entrecanales estaba prevista, ya que la propia compañía anunció el viernes al Parlamento de Navarra que no acudiría, considerando que no estaba obligado a ello. Acciona argumenta que, en ajuste a la ley de sociedades mercantiles, corresponde al Consejo de Administración determinar quién será su representante. Así, propuso a Joaquín Mollinedo, miembro del Comité de Dirección de la compañía, para acudir a la comisión, junto con el también directivo José Julio Figueroa Gómez.

Precisamente, ambos directivos han acudido este martes a la sede del Legislativo. Han llegado sobre las 9.30 horas y han acudido al registro para dejar constancia de su presencia, retirándose después de la sede del Parlamento.

La comisión de investigación se ha reunido a las 10 horas. Su presidenta, Irati Jiménez, ha señalado que "siendo las 10 y 2 minutos y no habiéndose personado el señor José Manuel Entrecanales, sin haber recibido una justificadión debida para ello, no nos queda más que constatar en este momento su incomparecencia". Tras ello, ha cerrado la sesión para celebrar una reunión interna de la comisión y "decidir cómo proceder".

Fuentes de Acciona también habían precisado que estos días José Manuel Entrecanales asiste en Suiza al Foro de Davos -por lo que no podía estar este martes en el Parlamento foral-, si bien este no es el argumento en el que basan su ausencia en la comisión, sino la consideración de que corresponde al Consejo de Administración designar quién debe acudir.

Pese a la comunicación realizada por Acciona el pasado viernes, el Parlamento de Navarra decidió este lunes mantener la citación a José Manuel Entrecanales, "en ausencia de una debida justificación sobre los motivos que impiden comparecer" al presidente de Acciona. Además, el Parlamento determinó que no podían "acudir en su lugar los señores Mollinedo y Figueroa, habida cuenta que no han sido citados formalmente por el Parlamento de Navarra".