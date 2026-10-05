Este jueves comienza el nuevo servicio nocturno del Transporte Urbano Comarcal, con más paradas y nuevos servicios

Presentación del nuevo servicio nocturno del TUC - MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 8 de octubre, el Transporte Urbano Comarcal pondrá en marcha el nuevo servicio nocturno, que va a suponer "la ampliación de la cobertura de la red y la mejora del servicio existente".

Así lo han destacado el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, y el director de Transporte de la entidad, Jesús Velasco, que han señalado que con estos cambios se culmina un proceso iniciado en septiembre de 2024, cuando se incrementó el número de líneas nocturnas de 10 a 16 para dar servicio a barrios y localidades que hasta ese momento no lo tenían.

Asimismo, han remarcado la "relevancia" de las novedades presentadas este lunes en un servicio nocturno "que está experimentando un importante aumento de demanda, ya que en 2025 se realizaron 1.134.986 viajes (el 2,5% del total), con un crecimiento del 4,6% respecto al ejercicio anterior".

A partir del jueves 8 de octubre, el servicio nocturno seguirá contando con 16 líneas que darán nuevo servicio a varios barrios de Pamplona y localidades de la Comarca: Villava (c/ Las Eras), con la línea N2; Buztintxuri, con la N9; Mugartea y Entremutilvas en Aranguren; Ezkaba (c/ Canal) y Txantrea (calles Juan de Tarazona y Padre Adoáin) con la N13; Urbanización Itaroa en Gorráiz, con la N14; Rochapea (c/ Bernardino Tirapu) y Milagrosa, con la línea N16.

Además, desde ese día el servicio nocturno mejora la oferta existente. La línea N2 amplía su recorrido hasta Villava y la N5 hasta Barañáin, recorriendo ambas un tramo común entre el centro de Pamplona y Burlada, similar a la línea L4 diurna, con una frecuencia de 15 minutos.

La línea N3 (Pza Merindades - Noáin - Beriáin) mejora la frecuencia en sábados pasando de 60 a 30 minutos. La línea N10 (C/ Cortes de Navarra - Sarriguren) mejora su frecuencia en sábados pasando de 30 a 20 minutos. En el caso de Lezkairu, se duplica el servicio por la avenida Juan Pablo II (N8 y N11) e incorpora nuevo servicio por la c/ Valle de Egüés (N13), con parada de referencia en Plaza de las Merindades nº 3.

La N14 (Plaza Príncipe de Viana - Gorráiz - C.C. Itaroa) contará con un recorrido más directo por la carretera de Sarriguren para llegar a la urbanización.

En Cizur Menor (N12) y Olloki (N5 en su extensión a Olloki) se extiende el servicio a todas las noches, incluyendo un viaje adicional las noches de los jueves, viernes y sábados (servicios cada 90 minutos).

Finalmente, en Arre (N2 en su extensión a Arre) y Cordovilla (N15) se incrementa con un viaje adicional la actual oferta (servicios cada 90).

La línea N1 no sufre cambios al "haber sido mejorada en actuaciones anteriores" y las líneas N6, N7 y N8 cambian algunas de sus paradas en el centro de Pamplona, por lo que se recomienda a las personas usuarias que consulten la información detallada sobre esas líneas.

NUEVAS PARADAS EN C/ CATALUÑA Y EN CARRETERA SARRIGUREN

Por otra parte, se crea una nueva parada en c/ Cataluña frente al aparcamiento de la UPNA para dar servicio al barrio de Arrosadia. Esta parada también se incorporará a las líneas L1, L6 y L9 del servicio diurno. En la carretera de Sarriguren se crea igualmente una pareja de paradas para la línea nocturna N14 y las diurnas L18 y L23.

La nueva red también tendrá en cuenta la configuración viaria del nuevo Paseo de Sarasate, por donde seguirá pasando la línea N7 (Paseo de Sarasate - San Jorge - Txantrea - Baja Navarra) y se redistribuirán el resto de las líneas que antes circulaban por dicho paseo.

INCREMENTO DE RECURSOS

Desde el próximo jueves, 15 de las 16 líneas darán servicio diario, frente a las 11 actuales. Los cambios que se pondrán en marcha el jueves suponen "un notable incremento de recursos"; así, las noches de los sábados se contará con 33 autobuses frente a los 25 que daban servicio hasta ahora.

Todas las líneas contarán con el servicio de paradas a demanda para mujeres que se viene prestando desde el año 2022. Toda la información del nuevo servicio se encuentra ya disponible en los canales digitales (web y app Tu Villavesa) y en los avisos colocados en las paradas.

La primera fase de la reconfiguración del servicio nocturno se abordó en septiembre de 2024 cuando se hizo llegar el servicio nocturno TUC a zonas y localidades que hasta ese momento no lo tenían: núcleos de Cizur Menor, Olloki, Arre, Cordovilla y Artica, así como a los barrios de Etxabakoitz, Nuevo Artica, Artiberri y Santa María la Real.

Para esta ampliación del servicio de 2024 se incrementó el número de líneas nocturnas que pasaron de 10 a 16. Además, en marzo de 2026 se comenzó a dar servicio a Ansoáin con la N7. Esta última fase de reorganización del servicio que se implementa ahora "pretende atender otras muchas demandas históricas de servicio".