El juez decreta el ingreso en prisión del presunto asesino de su esposa en Sarriguren

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ha decretado este lunes el ingreso en prisión sin fianza del hombre que el viernes mató presuntamente a su esposa, de 28 años, a la que asestó con un cuchillo de grandes dimensiones al menos 34 puñaladas en el domicilio conyugal, en Sarriguren (Navarra). Además, el investigado también acuchilló presuntamente a su madre, quien fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en donde fue intervenida quirúrgicamente.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, el magistrado califica inicialmente los hechos como constitutivos de sendos delitos de asesinato y tentativa de homicidio.

El imputado se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el juez.

A continuación, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión del encausado, mientras que la defensa ha interesado la libertad provisional sin fianza y la adopción de medidas cautelares alternativas y menos gravosas.

Al respecto, el juez destaca el riesgo de fuga existente debido a la gravedad de las penas contempladas, tanto por el delito de asesinato, castigado con entre 15 y 25 años de prisión; como por el de homicidio en grado de tentativa, penado con entre 10 y 15 años.

