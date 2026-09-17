Un juez de Pamplona investigará el crimen del hombre cuyos restos aparecieron descuartizados en el pantano de Yesa

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El titular de la plaza nº 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona dirigirá la investigación del crimen de un hombre, perpetrado a principios del pasado mes de agosto en la capital navarra, cuyos restos aparecieron en el pantano de Yesa, en el término municipal de Sigüés (Zaragoza).

El tribunal pamplonés ha recibido este jueves la causa procedente de la plaza nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El pasado día 10, el juez de Ejea de los Caballeros decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para un vecino de Pamplona como supuesto autor de la muerte de su compañero de piso, en un inmueble de la avenida de Zaragoza de la capital navarra, del cual el investigado es el dueño.