Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado el recurso presentado por Unión del Pueblo Navarro (UPN) contra el acuerdo de la Junta Electoral de Navarra que descartó incoar un expediente sancionador a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, por su asistencia al acto de colocación de la primera piedra del Centro Bioma de la Universidad de Navarra, celebrado el pasado 23 de octubre.

En su acuerdo, notificado este jueves, la Junta Electoral Central confirma el criterio de la Junta Electoral de Navarra y concluye que no existen indicios de vulneración de las prohibiciones establecidas en los artículos 50.2 y 50.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), según han explicado fuentes del Gobierno foral.

La resolución fundamenta su decisión en varios aspectos. En primer lugar, constata la naturaleza privada del acto, organizado por la Universidad de Navarra, sin participación ni financiación del Gobierno foral. Asimismo, señala que la presidenta no realizó ningún discurso formal sobre la gestión del Ejecutivo ni hizo alusiones a sus realizaciones o logros.

La JEC también considera que no se trató de la inauguración de una obra o servicio público, puesto que el Centro Bioma es de titularidad privada. Además, entiende que la comunicación publicada en el portal institucional del Gobierno de Navarra se limitó a recoger la agenda oficial de la presidenta.

Desde el Ejecutivo foral han señalado que "esta resolución no es un hecho aislado, se suma a una sucesión de iniciativas de UPN contra la presidenta y otros miembros del Gobierno de Navarra que han sido rechazadas por los órganos electorales". "En apenas dos semanas, UPN ha visto desestimadas sus pretensiones de impedir el viaje institucional de María Chivite a Perú y Argentina, de abrir un expediente sancionador a la vicepresidenta y consejera Begoña Alfaro por presentar una encuesta sobre vivienda y, ahora, de sancionar a la propia presidenta por su participación en el acto del Centro Bioma. En el caso del viaje, la Junta Electoral tuvo que pronunciarse en dos ocasiones para ratificar que no había motivos para impedirlo", han apuntado.

Desde el Ejecutivo han afirmado que "la oposición tiene todo el derecho a fiscalizar la acción del Gobierno, pero también tiene la responsabilidad de actuar con rigor y seriedad". "No se puede convertir cada actividad institucional en una denuncia, cada discrepancia política en una supuesta ilegalidad y cada actuación del Gobierno en una batalla ante los órganos electorales", han afirmado.

En la misma línea, el Gobierno ha considerado que "Navarra necesita una oposición exigente, que aporte propuestas y alternativas, no una oposición instalada en la judicialización permanente y en la búsqueda de titulares a través de denuncias que posteriormente no encuentran respaldo en los órganos competentes".

El Gobierno ha resaltado que "la resolución de la Junta Electoral Central vuelve a dejar claro que la actuación de María Chivite en el acto del Centro Bioma se ajustó a la normativa electoral y que no existían motivos para abrir un expediente sancionador".

El acuerdo es firme en vía administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.